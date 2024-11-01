Constantin Toma: Mă dezamăgește Nicușor Dan; trebuie să iei decizii, să desemnezi premier, nu să aștepți cinci luni
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD), a declarat, luni că este dezamăgit de președintele României, Nicușor Dan, în ciuda faptului că l-a susținut în alegerile prezidențiale, pentru că a așteptat cinci luni până a luat decizia de a desemna un premier.
Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, primarul municipiului Buzău a afirmat că 'nu este în regulă' că președintele Nicușor Dan a așteptat atât de mult pentru nominalizarea unui premier, adăugând că dacă nu s-a putut constitui o majoritate în Parlament care să voteze un nou guvern, ar fi trebuit declanșate alegerile anticipate în cel mult câteva zile.
'Mă dezamăgește Nicușor Dan. L-am susținut pentru că nu era altă variantă atunci și am votat, ca mulți români, pentru Nicușor, dar nu este în regulă. Pe funcția aceasta trebuie să iei decizii, să desemnezi premier, nu să aștepți cinci luni. Nu îl votează Parlamentul, mergem la alegeri anticipate, pentru că nu putem să amânăm la nesfârșit, deoarece avem război la graniță, avem amenințări în fiecare zi și situații dificile care trebuie rezolvate', a transmis Constantin Toma.
Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai, prin moțiune de cenzură. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament.
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