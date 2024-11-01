Dăianu: România are nevoie de o lege a salarizării unitare

'Ce este o știre bună? Și domnul ministru Nazare a spus că există o croială a bugetului pentru 2027 care în opinia mea merită să fie îmbrățișată de oricare guvern care va fi. Ea include o indexare, dar aceasta trebuie să fie prudentă, a pensiilor. Eu nu vreau să vă dau cifre. Se va vedea atunci când draftul de buget, deci proiectul de buget fi publicat. Ce importă este că va exista o indexare, că mai dai oxigen puterii de cumpărare a oamenilor, pensionarilor și o indexare în sectorul bugetar. Eu pledez pentru continuarea eforturilor de a se ajunge la o lege a salarizării unitare. România are nevoie de o asemenea lege. Nu știu dacă este posibil în următoarele luni, astfel încât construcția bugetului pe 2027 să o includă, o lege a salarizării unitare', a subliniat Daniel Dăianu, la lansarea volumului 'Sustenabilitatea financiară - de la deficite la convergență nominală'.

În ceea ce privește politica fiscală pentru anul viitor, el a afirmat că nu sunt necesare noi taxe și impozite și că deficitul bugetar poate fi diminuat fără majorarea acestora. Pe de altă parte, președintele Consiliului Fiscal crede că nu poate fi vorba, în acest moment, despre o reducere a TVA.

'Chiar și numai a vorbi în momentul de față de o reducere de taxe și impozite nu este semnalul potrivit. Noi avem nevoie de credibilitate. Există un deficit de credibilitate a politicii economice din România care a eșuat, ceea ce a condus la deficite foarte mari, care era inevitabil să fie corectate', a spus Daniel Dăianu.

El a avertizat, în acest context, că o eventuală inversare a măsurilor de corecție fiscal-bugetară ar putea afecta accesul României la finanțare și refinanțare și ar putea conduce la măsuri mai drastice ulterior.

'Ar putea fi și mai rău, pentru că, de pildă, dacă nu am continua corecția fiscal-bugetară și am avea și o inversare a unor măsuri, ne-ar lovi piețele. Iar piețele sunt nemiloase. Am putea avea un acces atât de dificil la finanțare și refinanțare, încât am fi obligați să tăiem în mod drastic cheltuieli, să mărim taxe și impozite și să ajungem cu economia într-o recesiune propriu-zisă. Cu o recesiune în jur de 1% din produsul intern brut, cât este probabil să consemnăm în acest an, s-ar putea să fie chiar sub -1%, așa ceva este încă suportabil, dar dacă ai avea o recesiune de 6-7% din produsul intern brut, ar fi cumplit. Și de aceea trebuie să continuăm corecția fiscal-bugetară. Trebuie să încercăm să folosim cât mai bine fondurile structurale și de coeziune. să fim mai atenți cu investițiile pe care le facem, că unele sunt aiurea, deci nu au efecte bune pentru economie. Să strângem rândurile, să facem reforme, adică să luptăm contra corupției, fiindcă tot vorbim despre transparență și există corupție. Există și o captură a statului, e foarte difuză, dar ea există, fiindcă de aceea nu avem performanțe bune în sectorul public și avem o evaziune fiscală și optimizări fiscale', a afirmat Dăianu.