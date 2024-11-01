Homepage » Actual

Dăianu: România are nevoie de o lege a salarizării unitare

| 29 sep, 16:52

România are nevoie de o lege a salarizării unitare, iar aceasta ar trebui avută în vedere la construcția bugetului pentru 2027, a declarat marți Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, care a pledat, totodată, pentru o indexare prudentă a pensiilor și a salariilor din sectorul bugetar.

 

'Ce este o știre bună? Și domnul ministru Nazare a spus că există o croială a bugetului pentru 2027 care în opinia mea merită să fie îmbrățișată de oricare guvern care va fi. Ea include o indexare, dar aceasta trebuie să fie prudentă, a pensiilor. Eu nu vreau să vă dau cifre. Se va vedea atunci când draftul de buget, deci proiectul de buget fi publicat. Ce importă este că va exista o indexare, că mai dai oxigen puterii de cumpărare a oamenilor, pensionarilor și o indexare în sectorul bugetar. Eu pledez pentru continuarea eforturilor de a se ajunge la o lege a salarizării unitare. România are nevoie de o asemenea lege. Nu știu dacă este posibil în următoarele luni, astfel încât construcția bugetului pe 2027 să o includă, o lege a salarizării unitare', a subliniat Daniel Dăianu, la lansarea volumului 'Sustenabilitatea financiară - de la deficite la convergență nominală'.
În ceea ce privește politica fiscală pentru anul viitor, el a afirmat că nu sunt necesare noi taxe și impozite și că deficitul bugetar poate fi diminuat fără majorarea acestora. Pe de altă parte, președintele Consiliului Fiscal crede că nu poate fi vorba, în acest moment, despre o reducere a TVA.
'Chiar și numai a vorbi în momentul de față de o reducere de taxe și impozite nu este semnalul potrivit. Noi avem nevoie de credibilitate. Există un deficit de credibilitate a politicii economice din România care a eșuat, ceea ce a condus la deficite foarte mari, care era inevitabil să fie corectate', a spus Daniel Dăianu.
El a avertizat, în acest context, că o eventuală inversare a măsurilor de corecție fiscal-bugetară ar putea afecta accesul României la finanțare și refinanțare și ar putea conduce la măsuri mai drastice ulterior.
'Ar putea fi și mai rău, pentru că, de pildă, dacă nu am continua corecția fiscal-bugetară și am avea și o inversare a unor măsuri, ne-ar lovi piețele. Iar piețele sunt nemiloase. Am putea avea un acces atât de dificil la finanțare și refinanțare, încât am fi obligați să tăiem în mod drastic cheltuieli, să mărim taxe și impozite și să ajungem cu economia într-o recesiune propriu-zisă. Cu o recesiune în jur de 1% din produsul intern brut, cât este probabil să consemnăm în acest an, s-ar putea să fie chiar sub -1%, așa ceva este încă suportabil, dar dacă ai avea o recesiune de 6-7% din produsul intern brut, ar fi cumplit. Și de aceea trebuie să continuăm corecția fiscal-bugetară. Trebuie să încercăm să folosim cât mai bine fondurile structurale și de coeziune. să fim mai atenți cu investițiile pe care le facem, că unele sunt aiurea, deci nu au efecte bune pentru economie. Să strângem rândurile, să facem reforme, adică să luptăm contra corupției, fiindcă tot vorbim despre transparență și există corupție. Există și o captură a statului, e foarte difuză, dar ea există, fiindcă de aceea nu avem performanțe bune în sectorul public și avem o evaziune fiscală și optimizări fiscale', a afirmat Dăianu.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

nic

Nicușor Dan: E momentul ca această criză să se încheie; anticipatele nu sunt o soluție

29 sep, 16:47
Citeşte mai departe
muraru

Muraru: PNL ia în considerare sesizarea CCR în cazul în care Guvernul Mureșan nu trece și președintele nu convoacă anticipate

28 sep, 19:52
Citeşte mai departe
barna

Tanczos Barna, despre un vot al UDMR pentru un viitor guvern cu AUR: „Noi, când zicem că nu, rămâne nu”

28 sep, 20:06
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Coniacul XO: ce înseamnă clasificarea și cum îl consumi corect

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
AUR
AUR își completează proiectul legislativ de limitare a mandatelor șefilor unor instituții cu ASF, ANR, ANCOM
Mircea Abrudean
Abrudean: Siegfried Mureșan și-a demonstrat eficiența la Bruxelles; acum, experiența sa trebuie pusă în slujba României
darau
Darău: Fără miniștrii USR s-ar fi ratat aproape toate obiectivele PNRR ce țin de Ministerul Economiei
Nicusor Dan
Nicuşor Dan: Violenţele din Piaţa Victoriei sunt extrem de grave
Vasile Blaga
Blaga, despre suspendarea președintelui: Doamne ferește! Nu s-a discutat în PNL, sunt șopârle
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Percheziții EPPO în România și alte state europene, într-un dosar de 300 de milioane de euro: Peste un milion de telefoane făcute din piese folosite, vândute drept noi
h
UDMR zburdă în Parlament: Arheologul propus ministru i-a convins pe parlamentari în mai puțin de 30 de minute, citind din foi
h
Adrian Câciu explică sursa problemelor economice ale României: Am cusut pacientul care şi-a rupt piciorul cu rană deschisă, dar nu am reparat osul
economica.net
feminis.ro
h
Coniacul XO: ce înseamnă clasificarea și cum îl consumi corect
h
Femeia care l-a acuzat pe Jay-Z de viol spune că a minţit
h
Cântărețul marocan Saad Lamjarred, condamnat la 10 ani de închisoare pentru viol
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ