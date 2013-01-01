Daniel David: Măsurile fiscal-bugetare temporare trebuie ajustate odată cu revenirea țării din criză

Potrivit ministrului, aceste măsuri nu ar fi fost adoptate în lipsa crizei fiscal-bugetare.

Daniel David a spus că pachetul I de măsuri a avut efectele scontate.

'Pachetul I de măsuri a avut efectele scontate: evaluarea ECOFIN nu a dus la propunerea de suspendare a fondurilor europene/PNRR, iar evaluările S&P (iulie) și Fitch (august) nu au dus țara în categoria 'Junk'. Așadar, educația va avea salarii și burse până la sfârșitul anului și a contribuit, alături de alte domenii, și la stabilitatea țării. (...) Sincer și direct spus, în această perioadă am fost paratrăsnet pentru îngrijorări și critici, multe justificate și/sau de înțeles omenește, dar și prea multe exagerate până la catastrofă, iar unele lansate chiar pe bază de dezinformare sau poate chiar cu rea voință (nu mai pomenesc aici și de atacurile, unele imunde, la persoană, familie, colaboratori)', a afirmat ministrul, într-un comunicat remis presei.

El a susținut că anul școlar va începe cu aproximativ 214.700 norme în sistem (față de 229.110 în anul școlar 2024 - 2025), din care aproximativ 156.390 acoperite cu titulari, un număr similar cu cel din anul școlar 2024 - 2025.

Restul normelor vor fi acoperite de suplinitori calificați, care contribuie semnificativ la calitatea actului educațional, și prin plata cu ora pentru posturile rămase neacoperite.

'Creșterea normei didactice cu 2 ore pe săptămână ne menține în general în zona mediei Uniunii Europene (aproximativ 20 de ore de predare/săptămână, conform unui raport Eurydice, 2021 - Teacher in Europe) și a altor țări vestice cu un model mai apropiat nouă (exemplu Franța, Spania, Irlanda). Această creștere duce la o mai mare interacțiune a elevilor cu profesori calificați, dar trebuie să vină cu o reducere a încărcării birocratic-administrative asupra cadrelor didactice pentru diferența de timp din timpul total de lucru', a mai spus David.

În opinia sa, reorganizarea rețelei școlare a dus la o reducere a fragmentării acesteia cu aproximativ 8,1% și la o mai mare flexibilitate în crearea normei didactice, iar eventualele disfuncționalități pot fi corectate pentru anul școlar 2026 - 2027.

'În acest proces, fiecare unitate teritorial administrativă (exemplu, o comună) a rămas cu cel puțin o unitate școlară cu personalitate juridică, indiferent de numărul de copii, iar acolo unde s-au făcut reorganizări, copiii și personalul didactic/administrativ au rămas în aceeași structură', a arătat ministrul.

Totodată, afirmă ministrul Educației, regândirea limitelor pentru clasele de elevi nu a dus la schimbări dramatice, majoritatea claselor aflându-se între limitele minime și maxime, astfel încât nu au fost modificări majore.

'În cazul burselor, fondul alocat va fi mai mare decât în anul 2022 - 2023, fără a se putea însă compara cu fondurile de burse din 2023 - 2024 / 2024 - 2025 (când contextul politic și legislativ a fost altul)', a susținut David.

Potrivit acestuia, regândirea valorii plății cu ora (ca opțiune voluntară a cadrului didactic) s-a aliniat cu valoarea din ora de salariu pentru timpul total de lucru, iar în viitor se pot analiza valori diferențiate, în funcție de contexte specifice.