Fifor, despre protestul profesorilor: E fotografia neputinței premierului și a ministrului său de a pricepe ceva

''Prima zi de școală din acest an nu aduce emoția firească a începutului de drum, ci imaginea dezastrului total din educație. Este fotografia neputinței premierului Ilie Bolojan și a ministrului său, Daniel David, de a pricepe ceva din realitățile României. În loc de festivități și bucurie, avem proteste, profesori umiliți și părinți disperați. Niciodată, în ultimele decenii, dascălii nu au fost mai loviți, mai batjocoriți și mai puși în genunchi de un Guvern care pretinde că face 'reforme'. Reforma lor nu înseamnă școli moderne, salarii decente sau sprijin pentru elevi. Înseamnă tăieri, comasări, norme mai mari și clase supraaglomerate'', a scris, pe Facebook, Fifor.

Acesta se declară solidar cu demersul sindicaliștilor din educație.

''Azi, în prima zi de școală, peste 10.000 de profesori - după estimările oficiale, iar sindicatele vorbesc chiar de 30.000 - au umplut străzile Bucureștiului, de la Piața Victoriei până la Cotroceni. Au ieșit în stradă nu pentru privilegii, ci pentru a apăra școala românească și demnitatea profesiei. Imaginea zilei este cea a unui sistem educațional umilit, îngenuncheat, atacat brutal în numele unei false reforme. Și aceasta va rămâne amprenta Bolojan-David pe învățământul românesc. Iar eu, ca dascăl și ca părinte, susțin fără rezerve demersul colegilor mei. Pentru că lupta lor este, de fapt, lupta pentru viitorul copiilor noștri'', a spus Mihai Fifor.