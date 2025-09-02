Homepage » Actual

Fifor (PSD): Orice nou 'pachet de reformă' ce ignoră evaziunea nu e decât un pistol cu apă într-o zi ploioasă

| 01 oct, 18:46

Președintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, consideră că orice nou 'pachet de reformă' care ignoră evaziunea fiscală nu este decât ''un pistol cu apă într-o zi ploioasă'', iar România nu are nevoie de ''austeritate repetată și de balet contabil'', ci de o strategie fermă, frontală, asumată împotriva acestui fenomen.

 

''1 octombrie. România e din nou în așteptare. Se anunță 'pachetul 3' sau 4 sau 5 sau 6, că le-am pierdut șirul, din marea reformă. La fel de misterios ca și precedentele, la fel de lipsit de transparență. Probabil o nouă asumare. În contextul în care premierul a anunțat un deficit 'cash' de 8,4% din PIB, dar în contabilitatea europeană (ESA), care include și obligațiile deja angajate, deficitul real va fi mai mare, comparabil cu cel de anul trecut. Un an 2024 în care nu s-au majorat taxe, s-au crescut pensii, s-au mărit salarii și s-au făcut investiții importante. Cu alte cuvinte, după două pachete de austeritate și cu al treilea pe drum, deficitul rămâne neschimbat, iar reformele de până acum par a fi tot mai mult un fiasco'', a scris Fifor miercuri pe Facebook.
El vorbește despre marea evaziune fiscală, ''boala cronică și letală care macină România''.
''Nici de data aceasta nu avem nimic despre stimulare economică, deși condiția PSD e clară - preluarea în acest pachet a planului de măsuri de stimulare a economiei prezentat de președintele Grindeanu. Mai grav, însă, nimic despre marea evaziune fiscală - boala cronică și letală care macină România'', a afirmat el.
Potrivit social-democratului, România pierde anual peste 10 miliarde de euro din evaziunea aproape instituționalizată.
''Numai din TVA necolectat pierdem 7-8 miliarde de euro, iar Comisia Europeană confirmă că România are cel mai mare decalaj de TVA din Uniune - peste 30%, față de o medie europeană de numai 7%. Și totuși, pentru premierul Bolojan, această problemă uriașă pare să rămână una marginală, tratată la 'și altele''', a arătat Fifor.
Acesta vine cu exemple din agricultură, precizând că se estimează că România pierde anual 3-4 miliarde de euro doar din evaziunea din acest sector.
''Culturile de cereale se vând masiv 'la negru', direct din câmp sau din siloz, fără documente fiscale. Produsele de origine animală (lapte, carne) ajung pe piață prin canale paralele, fără trasabilitate fiscală completă - motiv pentru care ANAF le-a inclus pe lista bunurilor cu risc fiscal ridicat. Subvențiile agricole sunt fraudate în unele cazuri prin suprafețe declarate fictiv sau terenuri raportate de mai mulți fermieri. Munca sezonieră nedeclarată rămâne o practică frecventă, cu pierderi semnificative de contribuții sociale. Importurile și exporturile subevaluate sau fictive la cereale, motorină, pesticide și îngrășăminte completează tabloul evaziunii'', a transmis Fifor.
Potrivit acestuia, evaziunea are ramificații în toate domeniile.
''Munca la negru și subdeclararea salariilor - miliarde de lei pierdute anual la bugetele de pensii și sănătate. Firme-fantomă și facturi false - mecanisme carusel prin care se fură TVA și se creează cheltuieli fictive. Contrabandă cu tutun, alcool și carburanți - rețele întregi care subminează piața legală. Comerț nefiscalizat în piețe, HoReCa, servicii și transporturi. Importuri și exporturi fictive care aduc prejudicii uriașe la TVA și taxe vamale. Toate acestea adunate dau dimensiunea reală a dezastrului: o economie subterană de peste 20% din PIB, care înghite resursele României și lasă povara 'reformei' pe umerii oamenilor cinstiți. Și atunci, întrebarea firească este: de ce nu e curios premierul Bolojan de această realitate? Cum să vorbești despre 'reformă' și 'modernizarea statului' dacă ignori sistematic problema care înghite miliarde în fiecare an și lovește direct în românii corecți?'', a semnalat Mihai Fifor.
În opinia sa, România nu are nevoie de ''austeritate repetată și de balet contabil'', ci de o strategie fermă, frontală, asumată împotriva evaziunii fiscale - în agricultură, în piața muncii, în comerț.
''În fața acestor evidențe, orice nou 'pachet de reformă', care ignoră evaziunea fiscală, nu este decât un pistol cu apă într-o zi ploioasă. România nu are nevoie de austeritate repetată și de balet contabil, ci de o strategie fermă, frontală, asumată împotriva evaziunii fiscale - în agricultură, în piața muncii, în comerț. Doar așa putem vorbi cu adevărat despre reformă, nu despre praf aruncat în ochii românilor cinstiți'', subliniază deputatul PSD.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

nic

Nicușor Dan: România nu are nevoie de excepții care subminează efortul general de redresare economică

01 oct, 18:33
Citeşte mai departe
attt

Cseke Attila: MDLPA - cel mai ridicat grad de absorbție a fondurilor europene prin PNRR

01 oct, 18:39
Citeşte mai departe
stefan palarie

Ștefan Pălărie (USR): Reforma administrativă este reorganizarea internă a aparatului de stat

01 oct, 18:35
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

J.K.Rowling o numește pe Emma Watson 'ignorantă' după ce aceasta i-a criticat poziția cu privire la persoanele transgen

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
bjddd
Ținta numită Fondul Proprietatea. De ce îi atrage pe “magnatul tranziției” din Slovenia și pe aliații săi
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
ivan
Ministrul Bogdan Ivan vrea să rezilieze contractul privind termocentrala de la Iernut
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
caciu
Adrian Câciu (PSD), despre Marcel Boloş: Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter!
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Primul papă american îl critică dur pe Donald Trump pentru politicile anti-imigrație: 'Nu știu dacă poate fi numit pro-viață'
h
Se încing spiritele la granițele României: Ucraina și Ungaria își intensifică războiul diplomatic
h
'Incompatibilitate' - ANI îl scoate din joc pe șeful companiei de stat Conpet. Cine preia conducerea interimară
economica.net
feminis.ro
h
J.K.Rowling o numește pe Emma Watson 'ignorantă' după ce aceasta i-a criticat poziția cu privire la persoanele transgen
h
Nicole Kidman și Keith Urban se despart după o căsnicie de 19 ani
h
Bad Bunny dorește să reprezinte cultura portoricană în cadrul spectacolului din pauza Super Bowl
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ