Firea: Cea mai mare palmă a fost dată de către acest Guvern familiilor

Firea, propusă pentru funcția de vicepreședinte al PSD, a criticat, la Congresul extraordinar al partidului, anularea programelor pentru creșterea natalității, în contextul în care România se află pe ultimul loc în Europa din acest punct de vedere.

'Din punctul meu de vedere - ca femeie, ca mamă, ca social-democrată - cea mai mare palmă a fost dată familiilor din România de către acest Guvern. Nu poți să vii să spui că rezolvi problema deficitului - și Olguța (Vasilescu) ne-a arătat cu cifre că este o falsă problemă, doar pentru a arunca anatema, din nou, pe PSD - și să spui că te echilibrezi cu bani de la pensionari, de la mame, de la copii. Să îi spui unei femei care crește un copil nu numai că nu o ajuți, nu numai că nu faci nimic pentru ea, ci că îi iei și acea sumă, spunând că ea trebuie să se asigure în plus, pentru că este deja o povară financiară... Suntem pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește natalitatea', a explicat ea.

Gabriela Firea a mai susținut că persoanele care au participat la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului, dar care au criticat în trecut investițiile în acest lăcaș de cult, au tratat, de fapt, slujba religioasă drept 'un spectacol'.

'Am văzut - și cuvântul ipocrizie e prea mic - cum la momentul sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului s-au înghesuit, pe lângă oameni care au contribuit la ridicarea acesteia și care au susținut-o, atei, agnostici, oameni care ne-au blamat și ne-au făcut 'pupători de moaște', oameni care au aruncat cu pietre în primarii care au propus, iar consilierii au votat, ca parte din sumele alocate bugetelor locale să meargă către Catedrala Mântuirii Neamului. S-au dus la oportunități de imagine', a afirmat fostul primar al Capitalei.

Conform acesteia, în timpul guvernărilor social-democrate, Cultura și Educația au avut 'un loc aparte', însă partidele de dreapta au tăiat fondurile alocate acestor domenii.

'M-aș bucura măcar să observ că, din partea așa-numitei drepte politice, există respect pentru spectacolele adevărate de la teatru, din centrele culturale, de la Filarmonică, de la Operă, de la Operetă. Dar nu vedeți că ei sunt cei care au tăiat fondurile și din domeniul cultural? Vedeți că actorii, regizorii, personalul tehnic - toți ies acum în față și spun că pe vremea PSD nimeni nu și-a permis așa ceva și că în timpul guvernărilor social-democrate întotdeauna Cultura a avut un loc aparte', a transmis europarlamentara.

Ea și-a exprimat speranța ca, după Congresul PSD, să urmeze o etapă în care social-democrații să recâștige electoratul care s-a îndepărtat de partid.

'Mi-aș dori, dragii mei, să nu mai trebuiască să improvizați sigle, să nu mai trebuiască să îndulciți culoarea roșie, să o faceți mai roz, mai albă, mai gri, să nu realizați tot felul de alianțe locale și munca voastră să nu mai fie umbrită, pentru că dumneavoastră sunteți cei care asigură bunăstarea și dezvoltarea locală. Dar, din păcate, de la București, de la centru, nu numai că nu ați fost ajutați, ați fost încurcați. Și mi-aș dori ca noi toți să ne facem, aici, un jurământ, astfel încât politica la nivel național a acestei formațiuni politice să nu mai fie o piatră de moară pentru niciun ales. Dimpotrivă, să fie un motiv de mândrie de a candida sub sigla PSD, culoarea roșie și cei trei trandafiri', a evidențiat Firea.