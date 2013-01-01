Homepage » Actual

Grindeanu: Candidatul PSD la Primăria Capitalei va fi decis săptămâna viitoare, în cadrul Biroului Permanent Național

| 23 oct, 18:30

Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Galați, că decizia privind desemnarea candidatului PSD la Primăria Capitalei va fi luată la începutul săptămânii viitoare, când va fi organizat un Birou Permanent Național.

 

'Îmi propun să câștigăm Primăria Capitalei, fiindcă avem, în acest moment, primari de sector, trei chiar, foarte buni, și Daniel Băluță și Rareș Hopincă și Robert Negoiță. O avem și pe Gabi Firea. Eu cred că, dacă azi s-a dat hotărârea de Guvern cu data de organizare a alegerilor, în weekend o să am mai multe întâlniri cu organizația de București. Probabil că o să facem un Birou Permanent Național la începutul săptămânii viitoare, unde vom decide candidatul', a declarat Grindeanu.
Întrebat despre înțelegerile dintre partidele din coaliție de a nu se ataca în campania electorală, Grindeanu a răspuns: 'E o înțelegere verbală, nu un document'.
Grindeanu a mai subliniat că viitorul candidat PSD pentru Primăria Capitalei va avea experiență administrativă și o campanie axată pe proiecte.
'Candidatul nostru va fi cel care va veni deschis în fața bucureștenilor să spună ce vrea să facă, ce a făcut. Ce a făcut, fiindcă oricare dintre cei pe care i-am enumerat mai devreme au făcut lucruri, nu doar au spus că o să facă. Sunt unii care, chiar și atunci când au fost în anumite funcții, doar au lucrat pe imagine, dar când te uiți, n-au făcut nici măcar un kilometru de autostradă. Dar, mă rog, închidem acest subiect. Candidatul nostru, oricare va fi el, are ce să arate în spate, ca și experiență administrativă, ceea ce a făcut și, în mod sigur, campania va fi axată pe ceea ce vrea să facă, cu sprijinul nostru, al tuturor. PSD-ul de fiecare dată speră să avem parte de campanii în care discutăm despre proiecte, din păcate nu prea ne-a ieșit lucrul ăsta', a spus Grindeanu.
El a adăugat că sondajele recente privind alegerile locale nu au fost comandate de PSD.
'S-au mai făcut, nu de către noi. Am văzut public și le-ați văzut și dumneavoastră, dar nu de către PSD', a precizat Sorin Grindeanu.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

explozie

Ioana Dogioiu: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor dispare în cazul demolării blocului din Rahova

23 oct, 18:36
Citeşte mai departe
Fritz

Fritz: Nu cred că avem spațiu bugetar pentru majorarea salariului minim de anul viitor

23 oct, 18:39
Citeşte mai departe
bolojan

Bolojan: Toate informațiile referitoare la parcursul meu educațional sunt clare, verificabile și conforme cu cadrul legal

23 oct, 18:34
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Cornel Păsat, adevărul despre împăcarea cu Bianca: „M-am întors acasă, dar dormim separat”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
Mihai Fifor
Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat!
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
nic
Nicușor Dan: România nu are nevoie de excepții care subminează efortul general de redresare economică
bolojan
Ilie Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Donald Trump l-a grațiat pe „regele criptomonedelor”, miliardar condamnat inițial pentru spălare de bani: „săgeți” către fosta administrație Biden
h
Scandal la Primăria Ploieşti. Primarul Mihai Poliţeanu şi viceprimarul Alexandru Săraru sunt la "cuțite". S-a ajuns la plângeri penale
h
LIVE FCSB- Bologna. Campioana României a făcut o modificare în lot chiar în ziua meciului
economica.net
feminis.ro
h
Cornel Păsat, adevărul despre împăcarea cu Bianca: „M-am întors acasă, dar dormim separat”
h
'Sunt bine', a dat asigurări Brigitte Bardot, după apariția unor zvonuri privind starea sa de sănătate
h
Lizzo, dată în judecată pentru plagiat din cauza unui cântec în care este menționată Sydney Sweeney
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ