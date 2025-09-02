Grindeanu: Congresul PSD va avea loc în această toamnă, fără dubiu
Congresul PSD va avea loc în această toamnă, în următoarele săptămâni, fără dubiu, a declarat, miercuri seara, președintele interimar al social democraților, Sorin Grindeanu.
Congresul PSD va avea loc în această toamnă, în următoarele săptămâni. Doar că, consultându-mă cu mai mulți colegi, am hotărât să treacă toate aceste lucruri legate de pachetele de reformă. Preocuparea noastră, în primul rând, trebuie să fie pentru a avea o rectificare bună pentru români, să continue investițiile în autostrăzi, în marele investiții, în spitale, dar și 'Anghel Saligny' și toate investițiile mici, să avem tot timpul proiecte, cum a fost cel legat de plafonarea adaosului, cel legat de hidrocentrale. Să trecem această perioadă, nu simplă, și imediat după, în câteva săptămâni, vom organiza congresul, în această toamnă fără dubiu', a afirmat Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN.
El a precizat, anterior, că PSD va înainta, până la sfârșitul săptămânii, coaliției de guvernare propunerile de relansare economică, cu condiția ca acestea să fie parte din pachetul trei de reforme pentru care își va asuma răspunderea Guvernul.
