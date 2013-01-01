Grindeanu: Dacă face a doua oară aceeași procedură fără dialog, premierul trebuie să plece acasă

Sorin Grindeanu a fost întrebat care sunt riscurile pe care și le asumă premierul dacă nu are dialog cu toți factorii implicați în cazul pensiilor magistraților.

'Trebuie să plece acasă. Dacă, în continuare, face a doua oară aceeași procedură, fără a avea dialog cu toți actorii, sau măcar să țină cont de ce spune președintele României, atunci trebuie să plece acasă', a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că proiectul privind pensiile magistraților care a fost respins de Curtea Constituțională a fost inițiat de premier.

'Este verificabil. Acest proiect a venit de la premier, lucrat la cabinetul prim-ministrului. Puteți să-l întrebați și cu cine a lucrat. Și a fost primit acest proiect de Ministerul Justiției și de Ministerul Muncii. Pe un proiect lucrat pe articole și pe tot de către prim-ministru împreună cu o echipă. (...) Evident că toată lumea era conștientă ca s-a cerut avizul (CSM - n.r.) în 22 august. Unii au considerat că s-a așteptat destul 10 zile, și-au asumat acest lucru. Iată că a venit Curtea și a spus că trebuie să aștepți 30 de zile', a afirmat Grindeanu.

Luni, Curtea Constituțională a admis sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților și a stabilit că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, coroborat cu neașteptarea de către Guvern a curgerii întregului termen de 30 de zile necesar obținerii acestuia, încalcă mai multe articole din Constituție.