Grindeanu: PSD nu și-a schimbat opinia în privința alegerilor de la Capitală

Grindeanu a răspuns astfel întrebat fiind când vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei, în condițiile în care reprezentanții USR au susținut că, în această săptămână, Guvernul și coaliția trebuie să se decidă privind organizarea scrutinului la București.

'Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere, alegerile la București sunt despre oameni, nu despre un om, care va fi viitorul primar. E vorba de decizii politice. Noi politic am decis să fim în această coaliție, noi, PSD-ul, și celelalte partide din coaliție au decis același lucru, să formăm această alianță de patru partide. Politic, noi am enunțat câteva condiții, vorbim de o coaliție politică, și anume, că ne dorim ori să avem un candidat comun toate partidele ori fiecare partid membru al acestei coaliții să aibă un candidat propriu, separat. Altfel, ne trezim într-o coaliție politică izolați față de ceilalți. Ceea ce ne duce în situația să ne punem întrebări, ce mai căutăm în această coaliție, despre asta e vorba, nimic altceva. Dacă se întâmplă lucrurile pe aceste coordonate nu avem nicio problemă să organizăm alegeri', a afirmat Sorin Grindeanu într-o conferință de presă susținută la finalul ședinței Biroului Permanent Național al PSD.

El și-a exprimat speranța ca în ședința coaliției de marți să se țină cont de condițiile PSD, care sunt 'condiții politice', întrebat despre faptul că săptămâna aceasta se mai poate aproba o hotărâre de guvern pentru ca alegerile de la Capitală să fi organizate în luna noiembrie.

'Mâine, sper, dacă dânșii continuă să susțină, să fie de acord cu condițiile noastre, care sunt condiții politice, evident. O să fie scrise, dacă vom fi de acord, ca o anexă la protocolul alianței', a completat Grindeanu.

Întrebat ce vor face social-democrații dacă premierul va veni cu o hotărâre de guvern privind data alegerilor la Capitală fără acordul PSD, pornind de la o declarație recentă a șefului Executivului potrivit căreia în privința alegerilor locale există o lege în vigoare, el a răspuns: 'Înseamnă că există o dorință politică mai mare de a avea un om la Primăria generală decât această alianță politică. Nu vă supărați pe mine, eu sunt președinte, chiar dacă interimar, în acest moment, la PSD. Am dat un vot în interior de intrare la guvernare în această alianță cred că undeva, nu mai știu, 70 și ceva la sută, procent. De bună-credință am intrat în această coaliție, nu să fim tratați ca ruda săracă, să fim puși la colț și facem alianțe numai când vrem noi'.

Acesta a punctat că și ceea ce spune el 'e cu respectarea legii', întrebat dacă respectarea legii în acest caz, privind stabilirea datei alegerilor, este opțională.

Guvernul și coaliția trebuie să decidă în această săptămână organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, având în vedere că s-a depășit cu mult termenul de când nu există un primar general 'legitim' la București, a declarat, luni, liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie.