Grindeanu: PSD va reveni la ședințele coaliției pentru a discuta despre restanțele din pachetul 2

'S-a votat în unanimitate ca PSD să revină la ședințele coaliției, pentru a discuta exclusiv despre restanțele pe care le avem în acest moment în pachetul 2 - restanțe care se referă la măsuri fiscale și restanțele de pe administrație. În toate celelalte domenii din pachetul 2 - cele care se referă la zona de eliminare a privilegiilor, la pachetul pe sănătate, la legea insolvenței, la propunerile care vin dinspre Ministerul Muncii - nu avem niciun fel de problemă. Vorbim de restanțe pe fiscal și pe administrație', a declarat Grindeanu, într-o conferință de presă susținută la sediul PSD.

El a reamintit că, în urmă cu o săptămână, PSD a cerut Ministerului Finanțelor să prezinte propunerile fiscale, dar și impactul lor asupra bugetului, precum și o primă formă de rectificare bugetară.

'În afară de aceste două restanțe, pe care mă aștept astăzi să le clarificăm, să ne fie date formele finale de propuneri pe administrație și pe Ministerul Finanțelor, să le discutăm în interiorul partidelor, după care mâine, poimâine să putem să ne dăm agreement-ul sau nu pe aceste forme. Dar, astăzi, mergem la coaliție să discutăm', a transmis el.

Grindeanu a amintit, totodată, că în urmă cu o săptămână a avut loc o întâlnire a reprezentanților autorităților locale cu premierul și alți membri ai Guvernului, iar problemele din domeniu au fost invocate de primari PSD, PNL și UDMR, care au prezentat un punct de vedere comun. Aspectele semnalate ar trebui avute în vedere de către Ministerul Dezvoltării, a subliniat liderul PSD.

'Angajarea răspunderii înseamnă un consens în coaliție. Nu poate să meargă un Guvern de coaliție cu o formă de angajare a unui pachet nediscutat în coaliție. (...) Eu sunt optimist că propunerile care vin de la autoritățile locale, de la primari, de la președinții de Consilii județene vor fi parte a acestui pachet pe administrație. Un Minister al Dezvoltării nu poate să nu țină de cont de propuneri care vin și de la Asociația Municipiilor și de la Uniunea Națională a Consiliilor Județene și de la toate Primăriile, pentru că vorbim de propuneri care au un impact pozitiv', a explicat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a criticat faptul că nu există un impact bugetar al măsurilor propuse.

'Vă dau un exemplu: creștem cu 70% impozitul pe clădiri sau impozitele locale. Care este impactul pentru bugetele locale? Cum facem sumele de echilibrare? Care este sistemul pe care îl propunem? Doar să venim și să aruncăm câte o propunere din asta fără să avem în spate o analiză... Eu, cât timp sunt președinte la PSD, nu sunt de acord cu tipul acesta de propunere', a menționat el.