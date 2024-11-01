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Kelemen Hunor: Nu trebuie prelungită perioada de dezbatere, de criză; o să fie scandal în Parlament

| 21 sep, 21:56

 

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reafirmat, luni, că nu trebuie prelungită perioada de criză politică, menționând că agențiile de rating vor vedea că țara merge 'din scandal în scandal', ceea ce nu este bine.

 

 

 

Întrebat la Parlament care ar fi riscurile care ar putea apărea dacă ar continua criza politică, Kelemen Hunor a răspuns că este vorba despre 'pierdere de timp': 'Pierdere de timp și, exact când S&P-ul este în România și pe 2 octombrie trebuie să apară și raportul lor, vom arăta lumii că noi mergem din scandal în scandal. Și asta nu e bine. De aceea, eu cred că nu trebuie prelungită perioada de dezbatere, de criză, dacă nu ai majoritate, nu ai șansa de a forma o majoritate, mai bine - oricum sunt niște pierderi, consecințe în dreapta, în stânga - recunoști acest lucru decât să faci un scandal. O să fie scandal în Parlament, vă dați seama, la audieri, în plen, vom arăta lumii cam ce este mai rău în noi'.
Potrivit liderului UDMR, președintele mai are 'pe masă' o propunere - Sorin Grindeanu.
'Așa cum e logic, președintele a și subliniat că l-a desemnat pe Siegfried Mureșan fiindcă această parte, cei care l-au propus pe Siegfried Mureșan, au cele mai multe mandate în Parlament. Dacă nu reușește Siegfried Mureșan să treacă Guvernul, împreună cu noi și cu cei care eventual vor vota acest Guvern, mă refer, sigur, la PSD, atunci domnul președinte mai are pe masă o propunere - domnul Grindeanu și e logic să meargă mai departe, că nimeni nu poate să-l oblige pe președinte să dizolve Parlamentul. A doua zi poate să îl desemneze pe domnul Grindeanu sau pe cine consideră că are mai multe șanse să formeze un Guvern. Dar nu putem exclude varianta anticipatelor', a explicat președintele UDMR.
El a spus că Guvernul propus de Mureșan ar putea trece de Parlament dacă social-democrații vor fi convinși să voteze. 'Doar dacă reușește domnul Mureșan și reușim împreună cu domnul Mureșan să-i convingem pe colegii din PSD să dea un vot. Dar, dacă nu reușim, atunci nu există 233 de voturi. Trebuie să fim foarte conștienți. N-ai de unde să scoți. Ponta a zis 'nu', S.O.S. a zis 'nu', AUR a zis 'nu', PSD a zis 'nu'. Punct. S-a închis filmul. (...) Dincolo de logica partidelor politice, cel puțin de la Kant încoace, există și autonomia personală a fiecăruia. Deci, nu putem ști ce decizie va lua domnul Mureșan', a indicat Kelemen Hunor.
În opinia sa, în momentul în care va exista schița programului de guvernare, se poate trece la următoarea fază a discuțiilor, iar PSD 'a lăsat deschisă poarta' până la sfârșitul săptămânii.
Conform președintelui UDMR, miza este să fie găsită o soluție constructivă pentru țară.
'Până acum am spus că PSD este pro-european, nu poți să spui a doua zi că nu este pro-european. Deci, e o greșeală. Până urmă, toți suntem europeni. Aici nu este neapărat discursul sau narativul cel mai bun să faci o astfel de deosebire. De aceea, eu nu aș insista pe această chestiune, fiindcă ieri am fost împreună, ieri am guvernat împreună, ei au guvernat împreună și mai mult, în 2023, 2024, și atunci nu au considerat că ar fi o problemă din acest punct de vedere. (...) Miza este - găsim o soluție constructivă pentru țară sau nu? Asta este singura întrebare și acest răspuns trebuie găsit în continuare, insist eu, nu că mi-e drag PNL-ul sau că mi-e drag PSD-ul, pur și simplu fără cele două partide mari nu găsești o soluție corectă în acest moment', a subliniat Kelemen Hunor.
El s-a arătat convins că Siegfried Mureșan va discuta cu social-democrații: 'Sunt convins că va discuta. Siegfried Mureșan are o experiență și un exercițiu foarte bun la nivelul Parlamentului European. El în fiecare zi discută cu socialiștii de acolo, fiindcă acolo cele două blocuri, în marea majoritate a cazurilor și în cazuri importante, merg împreună. (...) Cum va fi discuția, la ce rezultat se va ajunge, asta n-am de unde să știu, dar el va încerca o discuție, cel puțin din ceea ce până la această oră am discutat'.

 

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