Kelemen Hunor: România, printre foarte multe altele, are și o problemă serioasă legată de cifrele demografice

| 25 mar, 19:54

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, la inaugurarea sălii de sport din comuna mureșeană Brâncovenești, că România are o problemă foarte serioasă legată de cifrele demografice, iar astfel de investiții în creșe, grădinițe, școli, săli de sport, pot oferi un cadru instituțional mai bun pentru fiecare familie.

 

'Este o investiție importantă, este un vis care a fost acum vreo 10-15 ani pus pe hârtie. Investițiile au început acum trei ani și mă bucur că am reușit să finalizăm (...). De aceea noi, când am acceptat să intrăm la guvernare, am avut câteva deziderate legate de comunitățile locale și legate de o altă problemă extrem de importantă, problema demografică. Am văzut că România, printre foarte multe alte probleme, are o problemă foarte serioasă legată de cifrele demografice legate de nașterea de copii. În 2024, în România a fost cel mai prost an din punct de vedere al nașterilor din ultimele sute de ani. Niciodată nu s-au născut mai puțini copii decât în 2024. De aceea, noi credem că prin a asigura investițiile necesare pentru creșe, grădinițe, școli, săli de sport putem oferi un cadru instituțional mai bun pentru fiecare familie, pentru fiecare copil', a declarat liderul UDMR.
Kelemen Hunor a adăugat că orice guvernare, în orice moment, trebuie să aibă un singur deziderat: servirea comunităților locale și găsirea soluțiilor cele mai bune pentru a construi un viitor mai predictibil, un viitor mai bun pentru fiecare comunitate, pentru fiecare om.
'Dacă nu reușim să urmărim acest deziderat, atunci guvernarea și participarea la guvernare nu are niciun rost', a menționat președintele UDMR.
El a mai spus că nu a venit cu mâna goală la inaugurarea sălii de sport de la Brâncovenești, realizată printr-o investiție de 8,3 milioane de lei de la bugetul de stat, ci a adus câteva mingi de fotbal și de baschet, pentru a le dărui copiilor.

 

