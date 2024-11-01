Manole: Pachetul de Solidaritate rămâne o necesitate socială reală, nu o temă de polemică politică

| 16 mar, 20:18

Pachetul de Solidaritate reprezintă o necesitate socială reală, nu o temă de polemică politică, deoarece România are nevoie de investiții în servicii sociale și de programe europene care să reducă sărăcia, dar și de măsuri imediate de sprijin pentru cei mai vulnerabili, susține ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și solidarității Sociale, Petre-Florin Manole.

 

”România are nevoie de investiții în servicii sociale și de programe europene care să reducă sărăcia. Dar are nevoie și de măsuri imediate de sprijin pentru cei mai vulnerabili. De aceea, Pachetul de Solidaritate rămâne o necesitate socială reală, nu o temă de polemică politică', a scris ministrul, luni seara, pe pagina sa de Facebook.
Acesta a explicat că logica acestui pachet este simplă: un copil cu handicap mediu ar urma să primească un sprijin care crește de la 80 la 199 de lei, o mamă singură cu trei copii de la 273 la 447 de lei, iar un pensionar cu pensie sub 1.500 de lei ar primi un sprijin de 1.000 de lei, în două tranșe, de Paște și de Crăciun.
'Am ales doar câteva exemple, pentru că tot aici intră și copiii cu handicap accentuat și grav, familiile nevoiașe și pensioanarii cu pensii sub 3.000 de lei. Sunt măsuri de sprijin minimale, nu privilegii. A spune că acestea sunt acordate din interese politice este pur și simplu rușinos', a subliniat Florin Manole.
În ceea ce privește afirmația despre 'miliardul de euro pentru seniori', ministrul Muncii a precizat că suma invocată 'nu există în forma prezentată public', în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială (PIDS), program aflat în coordonarea Ministerului Muncii, existând o finanțare de aproximativ 815 milioane de euro, dar care nu este destinată exclusiv persoanelor vârstnice.
'Această finanțare este dedicată dezvoltării serviciilor comunitare integrate în 2.000 de comunități rurale, reprezentând aproximativ 70% din localitățile rurale din România. Obiectivul general al proiectului este creșterea incluziunii sociale și reducerea sărăciei, prin sprijinirea persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate. În total, peste 450.000 de persoane vulnerabile vor beneficia de aceste servicii, oameni care trăiesc în sărăcie și care se confruntă cu probleme legate de accesul la servicii sociale, sănătate, educație, locuire sau documente de identitate.
Fondurile vor fi utilizate în funcție de analize de nevoi realizate la nivel local, asumate de primarii celor 2.000 de comunități (apropos, avem semnate contracte cu peste 1.450 de primării). De altfel, programul este deja în derulare: au fost efectuate primele plăți, în valoare de 10 milioane de euro, pentru aproximativ 100 de localități', a mai afirmat Manole.
El a adăugat că în același program există și o prioritate dedicată serviciilor pentru persoane vârstnice, prioritatea P06, cu o alocare de aproximativ 126 milioane de euro pentru servicii precum centre de zi, locuințe sociale sau adaptarea locuințelor.
'Proiectele aferente sunt deja în implementare sau în evaluare și nu pot fi redirecționate', a subliniat ministrul Muncii.
Florin Manole a făcut precizări în urma afirmațiilor ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, care vorbește despre un 'miliard de euro pentru seniori' din fonduri europene, prezentat ca alternativă la sprijinul pentru pensionarii cu venituri mici propus prin Pachetul de Solidaritate.

 

