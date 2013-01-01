Mihai Fifor: Cu excepția României, toate statele membre UE respectă directiva europeană privind salariul minim

'Cu excepția României, toate celelalte state membre respectă Directiva Europeană privind salariul minim și vor majora acest venit în 2026, conform mecanismului european. Aceasta este realitatea care ar trebui să dea de gândit Guvernului Bolojan. România riscă să devină singura țară din Uniunea Europeană care încalcă un act legislativ obligatoriu, adoptat prin votul Parlamentului European și transpus deja în legislația națională. Așa cum a avertizat PSD, nerespectarea directivei europene privind salariul minim va declanșa automat procedura de infringement, ceea ce ar însemna nu doar sancțiuni financiare, ci și blocarea fondurilor europene din PNRR și din fondurile de coeziune', a scris Fifor, pe Facebook.

Potrivit acestuia, 'prețul deciziilor greșite ale Guvernului Bolojan' va fi plătit tot de români 'prin pierderea miliardelor destinate dezvoltării țării'.

'Nu vorbim de 'reformă', ci de orgolii și de decizii economice greșite: creșterea haotică a taxelor, blocarea investițiilor publice, obsesia pentru disponibilizări și încăpățânarea de a nu prelua programul de stimulare a economiei prezentat de președintele Sorin Grindeanu. Toate acestea au frânat economia, au erodat încrederea mediului de afaceri și au pus presiune pe milioane de familii care trăiesc din salarii mici. Este obligatoriu ca premierul Bolojan să deschidă un dialog real cu reprezentanții Comisiei Europene înainte de a lua o decizie privind salariul minim din România. Prin dialog se pot identifica soluții, prin orgoliu - doar probleme', a transmis social-democratul.

Mihai Fifor a subliniat că PSD își menține poziția fermă - România trebuie să respecte legislația europeană și să majoreze salariul minim în 2026, conform mecanismului comun stabilit la nivelul Uniunii Europene.

'Nu putem accepta ca sute de mii de oameni care muncesc cinstit să fie împinși și mai adânc în sărăcie, doar pentru a satisface orgoliul unui premier care refuză să asculte argumentele economice și sociale. Respectarea mecanismului salariului minim european nu este o opțiune politică - este o obligație legală, dar și o datorie morală față de cetățenii României', a punctat Mihai Fifor.