Homepage » Actual

Mihai Fifor: Cu excepția României, toate statele membre UE respectă directiva europeană privind salariul minim

| 21 oct, 18:51


Deputatul PSD Mihai Fifor a afirmat marți că toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, cu excepția României, respectă Directiva privind salariul minim și vor majora acest venit în 2026, conform mecanismului european.

 

'Cu excepția României, toate celelalte state membre respectă Directiva Europeană privind salariul minim și vor majora acest venit în 2026, conform mecanismului european. Aceasta este realitatea care ar trebui să dea de gândit Guvernului Bolojan. România riscă să devină singura țară din Uniunea Europeană care încalcă un act legislativ obligatoriu, adoptat prin votul Parlamentului European și transpus deja în legislația națională. Așa cum a avertizat PSD, nerespectarea directivei europene privind salariul minim va declanșa automat procedura de infringement, ceea ce ar însemna nu doar sancțiuni financiare, ci și blocarea fondurilor europene din PNRR și din fondurile de coeziune', a scris Fifor, pe Facebook.
Potrivit acestuia, 'prețul deciziilor greșite ale Guvernului Bolojan' va fi plătit tot de români 'prin pierderea miliardelor destinate dezvoltării țării'.
'Nu vorbim de 'reformă', ci de orgolii și de decizii economice greșite: creșterea haotică a taxelor, blocarea investițiilor publice, obsesia pentru disponibilizări și încăpățânarea de a nu prelua programul de stimulare a economiei prezentat de președintele Sorin Grindeanu. Toate acestea au frânat economia, au erodat încrederea mediului de afaceri și au pus presiune pe milioane de familii care trăiesc din salarii mici. Este obligatoriu ca premierul Bolojan să deschidă un dialog real cu reprezentanții Comisiei Europene înainte de a lua o decizie privind salariul minim din România. Prin dialog se pot identifica soluții, prin orgoliu - doar probleme', a transmis social-democratul.
Mihai Fifor a subliniat că PSD își menține poziția fermă - România trebuie să respecte legislația europeană și să majoreze salariul minim în 2026, conform mecanismului comun stabilit la nivelul Uniunii Europene.
'Nu putem accepta ca sute de mii de oameni care muncesc cinstit să fie împinși și mai adânc în sărăcie, doar pentru a satisface orgoliul unui premier care refuză să asculte argumentele economice și sociale. Respectarea mecanismului salariului minim european nu este o opțiune politică - este o obligație legală, dar și o datorie morală față de cetățenii României', a punctat Mihai Fifor.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicuşor Dan

Nicuşor Dan, despre numirile la servicii: Vreau ca discuţia asta să nu fie suprapusă peste alte teme importante

21 oct, 18:48
Citeşte mai departe
Buzoianu

Buzoianu, la Consiliul miniștrilor Mediului: Tranziția 'verde' costă, dar costă infinit mai mult să nu o facem

21 oct, 18:53
Citeşte mai departe
Mihai Fifor:

Mihai Fifor: Cu excepția României, toate statele membre UE respectă directiva europeană privind salariul minim

21 oct, 18:51
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Dana Rogoz, cascadorie spectaculoasă la mare înălțime: „Simțeam că sunt într-un bungee jumping”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
Mihai Fifor
Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat!
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
bolojan
Ilie Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor
oana
Ministrul Oana Țoiu va conduce delegația României la Adunarea Generală ONU și va susține intervenția națională în plen
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Ciprian Ciucu, iritat că Sorin Grindeanu a plecat din ședința coaliției: E a treia oară când PSD pleacă! / Ce spune despre candidatura sa la Primăria Capitalei
h
Grindeanu îl avertizează pe Bolojan: „Va trebui să suporte consecințele politice” dacă eșuează a doua oară la CCR
h
Judecătoarea Stoicescu îi cere lui Fritz să plece din România: Cât vede cu ochii! Să ne lase
economica.net
feminis.ro
h
Dana Rogoz, cascadorie spectaculoasă la mare înălțime: „Simțeam că sunt într-un bungee jumping”
h
Actrița franceză Brigitte Bardot se recuperează acasă după o intervenție chirurgicală
h
Vitamina populară care se ia începând cu luna octombrie poate avea un efect neașteptat, avertizează experții
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ