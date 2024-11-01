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Miruță: Dacă platforma TollRo nu va fi operațională la 1 octombrie, nu voi semna niciun ordin pentru amendarea transportatori

| 28 sep, 19:54

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a precizat că, în cazul în care Platforma TollRo nu va deveni operațională la 1 octombrie, nu va semna niciun ordin pentru amendarea transportatorilor.


'Platforma TollRo este obligație contractuală gestionată de cei de la CNAIR (n.r. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) să pună acest sistem în funcțiune la 1 octombrie. Nu este o opțiune politică pentru Guvern sau Parlament dacă să prelungească sau nu termenul. Comisia Europeană condiționează cererile de plată următoare. A fost o amânare din august până în octombrie. S-a încercat un amendament în Parlament pentru prelungire, dar toate grupurile parlamentare au votat împotrivă pentru că se pierd niște bani', a afirmat Miruță, luni, la Parlament.

El a explicat că obligațiile au fost prevăzute în contractul gestionat de CNAIR, cu durata de trei ani.

'Faptul că nu gestionăm bine niște contracte nu poate fi o scuză și să vrem să prelungim câte ceva. CNAIR are obligația de trei ani de zile să pună acest sistem în funcțiune. Sunt o serie de probleme, se rezolvă din ele pe ultima sută de metri. Vedem care este forma în care va ajunge acest soft la 1 octombrie, Ce vă spun eu ca ministru este că nu voi semna niciun ordin care să amendeze transportatorii în situația în care acest sistem nu va merge', a adăugat Miruță.

***

Platforma TollRo va deveni operațională de la 1 octombrie 2026, ora 00:00, iar rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRo vor putea fi achitate exclusiv prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică, a informat CNAIR, pe 25 septembrie.

TollRo se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, concepute pentru transportul de marfă, precum și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora, care circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România.

Tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa EURO și tipul de drum.

De la 1 octombrie, plata și gestionarea serviciilor se vor putea face prin portalul www.etoll.ro și aplicația mobilă TollRo, disponibilă gratuit pentru iOS și Android. Rovinieta va putea fi cumpărată și de la distribuitorii autorizați, punctele de vânzare CNAIR și punctele de trecere a frontierei, precum și prin SMS.

Informații despre TollRo, tarife, rețeaua de drumuri și modalitățile de plată sunt disponibile pe portalul oficial etoll.ro.

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