Miruță: Nu mai există scuză că nu se poate susține financiar proiectul de digitalizare a țării

El a participat la Summitul pentru Guvernanță Digitală 2025 în cadrul panelului 'Dezvoltare, inovare și încredere instituțională: Construcția unei economii digitale pentru România', alături de colegii săi din Guvern, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și cel al Finanțelor, Alexandru Nazare.

'Pentru a susține financiar proiectul de digitalizare, nu mai există scuză să spunem că n-avem cu ce. Avem cu ce! Nu mai sunt în opoziție să spun - să facă guvernul! Guvernul are cu ce să facă. Rămâne ca, prin 2035, să măsurăm cum s-a făcut digitalizarea, cui au aparținut deciziile și cât de mult s-a livrat. Altfel, rămân doar povești despre digitalizare!', a spus ministrul Digitalizării.

Potrivit acestuia, digitalizarea este o prioritate pentru întreaga țară.

'Absolut toată lumea ar trebui să înțeleagă că digitalizarea este o prioritate. Și societatea civilă, și mediul politic! Și trebuie să avem curaj să existe indicatori de performanță în fiecare instituție a statului. În legătură cu bugetul pe care îl primesc la minister, asociat gradului de digitalizare, nu mai merge doar cu vorba bună! Digitalizarea, cât timp este un instrument care aduce eficiență în absolut toate domeniile, trebuie să-l susținem chiar dacă nu se află în propria noastră curte', a subliniat Miruță.

El consideră că României îi lipsesc mai puține lucruri pentru a face digitalizare decât altor țări.

'Paradoxal, României îi lipsesc mai puține lucruri pentru a face digitalizare decât altor țări. Țara noastră are printre cele mai buni școli de inginerie software, are încă salarii care atrag. Are o zonă în care poți să construiești aproape de la zero arhitectură digitală și are multe servicii care pot fi digitalizate. În plus, are și bani din PNRR', a mai spus ministrul.

Summitul pentru Guvernanță Digitală 2025 a reunit, marți, în premieră, la Palatul Cotroceni, lideri internaționali care au contribuit la transformarea digitală a administrațiilor publice din alte state, dar și decidenți români care pot continua această schimbare în România.

La evenimentul desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României au participat șeful statului Nicușor Dan, viceprim-ministrul Oana Gheorghiu, șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurcă.

Printre invitații internaționali s-au numărat: Toomas Hendrik Ilves, fost președinte al Estoniei și arhitect al unuia dintre cele mai performante modele de stat digital din lume, și Janusz Cieszynski, fost ministru al Digitalizării în Polonia, care a coordonat tranziția către servicii publice electronice moderne, centrate pe nevoile cetățenilor.

În cadrul evenimentului, s-a lansat Studiul Edge Institute x AtlasIntel, care arată ce cred românii despre digitalizarea statului: unde există încredere, care sunt prioritățile românilor și ce așteaptă ei de la administrația digitală a viitorului.