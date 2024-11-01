Miruță: România dispune de capacități defensive cu privire la o potențială ofensivă balistică din Iran

România dispune de capacități defensive cu privire la o potențială ofensivă balistică din Iran, a afirmat, marți, ministrul Apărării, Radu Miruță.

 

 

 

Potrivit acestuia, declarațiile venite din Iran nu privesc situația militară.
'Declarațiile explicite menționate ieri făceau referire la situația politică și juridică, deci nu la situația militară. Eu vă spun că suntem foarte responsabili. S-au analizat toate variantele deciziei de săptămâna trecută din Parlamentul României, de pe teritoriul național trupele SUA nu vor pleca încărcate cu bombe, cu diverse alte componente explozibile', a explicat Miruță.
Ministrul a reiterat că România dispune de capacități defensive cu privire la o potențială ofensivă balistică din Iran, menționând scutul amplasat la Deveselu.
'Acela este și motivul, printre altele, pentru care este și Scutul de la Deveselu de ani buni în România. România are o capacitate de apărare care descurajează la un nivel suficient de mare. Orice astfel de măsură de creștere a prezenței a americanilor în România, de înzestrare a Armatei Române nu face decât să ne crească capacitatea. Eram siguri și până la votul de săptămâna trecută. După votul de săptămâna trecută, suntem mai siguri decât eram atunci', a susținut Radu Miruță.
Potrivit Iran International, Iranul a avertizat luni România că ar putea răspunde politic și legal după ce a permis Statelor Unite să folosească baze de pe teritoriul său.
Teheranul îndeamnă toate țările să nu se implice în război, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei.
'Dacă România își pune bazele la dispoziția Statelor Unite, aceasta ar echivala cu participarea la agresiunea militară împotriva Iranului', a afirmat Baghaei la conferința sa de presă săptămânală.
El a adăugat că o astfel de mișcare ar fi inacceptabilă conform dreptului internațional și ar implica pentru România responsabilitatea internațională.
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a discutat săptămâna trecută despre dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Ulterior, Parlamentul a aprobat scrisoarea președintelui Nicușor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane.
Este vorba despre avioane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu, a precizat Administrația Prezidențială.
Dislocarea unor echipamente și forțe militare din Statele Unite ale Americii în România ar urma să se realizeze pentru o perioadă de până la 90 de zile, au precizat surse oficiale, după ședința CSAT.
Echipamente și forțe militare americane ar urma să fie dislocate la bazele de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii. Este vorba despre un număr de aproximativ 400 - 500 de militari.

 

