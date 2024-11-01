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Nazare: Criza politică trebuie încheiată cât mai repede; avem această șansă miercuri, la vot

| 28 sep, 20:09

 

Ministrul propus la Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat luni că trebuie încheiată cât mai repede criza politică și există această șansă miercuri, la votul pentru Guvernul Mureșan.

 

 

 

El a spus că este prematur să dea pronosticuri privind evaluarea pe care o va face agenția de rating Standard & Poor's, menționând că situația e complicată din cauza 'turbulențelor politice', însă 'argumentul forte' în favoarea țării noastre este execuția bugetară.
'Cu cât mai repede va fi încheiată criza politică și urmare a încheierii crizei politice va fi învestit un Guvern, cu atât mai repede. Avem această șansă miercuri, la votul pentru Guvernul Mureșan', a afirmat Nazare, după întâlnirea miniștrilor propuși cu premierul desemnat Siegfried Mureșan.
Legat de raportul pe care Standard & Poor's urmează să-l dea cu privire la România, Nazare a menționat că țara noastră are un argument forte în execuția bugetară.
'Am avut discuții intense cu S&P, inclusiv la misiunea în format fizic pe care au avut-o la București, întâlniri tehnice la Ministerul de Finanțe, întâlniri cu premierul Ilie Bolojan, contacte inclusiv după ce a plecat delegația de aici și înainte de a ajunge la București. E prematur și nu vreau să dau pronosticuri, pentru că situația e complicată datorită turbulențelor politice, dar avem un argument forte - execuția bugetară. O ajustare de 1,6% din PIB față de execuția anului trecut, aproape 27 de miliarde, este un argument foarte puternic și mizez pe acest argument pentru raportul care va fi publicat vineri', a mai spus Nazare.
Întrebat dacă poate garanta că nu vor fi majorate taxele anul viitor cum propune premierul desemnat, Alexandru Nazare a răspuns: 'Aceste discuții le vom purta în momentul când vom avea un buget aprobat'.
'Bugetul anului 2027 este un buget care vine cu presiuni semnificative adiționale față de 2026. Rezolvarea acestor probleme, bineînțeles, e o chestiune foarte importantă, care trebuie discutată cu fiecare partid în parte, astfel încât acest buget să treacă și să fie unul credibil. (...) Ce pot să vă spun (...) este că nu avem intenția de a majora TVA-ul pentru 2027. Ipotezele de la care plecăm, deși nu am inițiat practic pregătirile tehnice ale bugetului pe anul 2027 încă, nu aveam această ipoteză în calcul de a crește TVA-ul pentru 2027', a arătat Nazare, care este și ministru interimar în Guvernul Bolojan.
El a precizat că obiectivul este ca acest Guvern să treacă la vot și toți colegii săi desemnați miniștri să treacă cu bine de toate audierile.

 

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