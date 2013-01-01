Homepage » Actual

Negrescu: Candidez pentru una din funcțiile de prim-vicepreședinte PSD, alăturându-mă echipei conduse de Grindeanu

| 14 oct, 18:23

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a afirmat, marți, că, la Congresul din 7 noiembrie, va candida pentru una dintre cele cinci funcții de prim-vicepreședinte al partidului în echipa propusă de Sorin Grindeanu.

 

''România are nevoie, astăzi, de mai mult curaj din partea clasei politice, de profesionalism, dar și de disponibilitate pentru un dialog real cu cetățenii. Nu mai există lideri providențiali. Nu există nici monopolul adevărului. Există echipe puternice și arta de a asculta ce are nevoie societatea pentru a rămâne unită și puternică. Doar împreună putem construi viitorul. După o reflecție amplă și multe discuții cu colegii mei, am decis să fac încă un pas în față și să îmi asum și mai multe responsabilități, alăturându-mă echipei conduse de Sorin Grindeanu, candidând pentru una dintre cele cinci funcții de prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat. Ne cunoaștem de multă vreme și apreciez atât rezultatele sale la Transporturi, cât și faptul că acceptă opinii diferite'', a scris Negrescu, pe Facebook.
Potrivit acestuia, Congresul PSD din noiembrie ''nu este despre persoane'', ci despre o viziune comună și un proiect social-democrat pentru România.
''Un Congres al reunificării, în care îi aducem pe toți colegii într-o echipă unită, echipa PSD. Atunci când am fost uniți, am avut un impact mai mare și am reușit să rezistăm atacurilor destinate să divizeze acest partid. Adversarii noștri politici sunt în afara partidului. Un Congres al reconstrucției, prin care pornim un mare șantier pentru modernizarea partidului. Structurile interne trebuie relansate, iar partidul trebuie să producă soluții și politici publice noi. Un Congres al identității, în care afirmăm cu tărie cine suntem și pentru ce luptăm. Membrii și simpatizanții noștri trebuie să aibă încredere că luptăm împreună pentru același crez'', a transmis europarlamentarul.
Victor Negrescu a adăugat că implicarea lui Claudiu Manda în funcția de secretar general îi dă încrederea că social-democrații vor reuși să se organizeze mai bine, într-un nou context politic plin de provocări.
''În ciuda tuturor dificultăților și a unei coaliții cu trei partide de dreapta, am dovedit că putem aduce un plus de echilibru în actul de guvernare. Da, sunt costuri politice. Dar imaginați-vă ce ar fi fost dacă PSD era în opoziție. Nu exista nicio frână la politicile austerității. Astăzi, reușim, prin argumente, să întoarcem volanul acestei guvernări în direcția corectă. Provocările vor continua. Dar, dacă rămânem uniți, profesioniști și ancorați în valorile noastre, vom câștiga nu doar în alegeri, ci încrederea oamenilor. Congresul nu e un scop în sine. Este un nou capitol pentru echipa PSD. Pentru o Românie echilibrată, puternică și solidară'', a subliniat el.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicusor Dan

Nicușor Dan: Corupția trebuie atacată frontal; trebuie să devină o preocupare a SRI, prin mecanisme constituționale

14 oct, 18:38
Citeşte mai departe
Marius Budăi

Marius Budăi: Salariul minim va crește în anul următor, nu va fi înghețat; asigur de acest lucru

14 oct, 18:33
Citeşte mai departe
PSD

PSD votează împotriva amendamentelor depuse la Legea RCA prin care ar fi 'limitate' drepturile asiguraților

14 oct, 18:31
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Fiica lui Irinel Columbeanu a dezvăluit boala de care suferă tatăl ei. „Diagnosticul a fost confirmat”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
caciu
Adrian Câciu (PSD), despre Marcel Boloş: Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter!
Bujduveanu
Bujduveanu: Văd posibilă, cel mai bine, o alianță guvernamentală în același format
drula
Drulă: Alegerile nu sunt un moft; îl invit pe Sorin Grindeanu să afle părerea bucureștenilor
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
FOTO Teroare la Brăila: Femeie desfigurată, după ce a fost snopită în bătaie de același vecin care îi spărsese casa cu o lună în urmă
h
VIDEO Cum se vede de la Cotroceni ascensiunea AUR? Ludovic Orban avertizează coaliția: 'Singura soluție este ca...'
h
Sfârșitul unui simbol cultural: Canalul TV care a definit tinerețea unei generații își încheie existența
economica.net
feminis.ro
h
Fiica lui Irinel Columbeanu a dezvăluit boala de care suferă tatăl ei. „Diagnosticul a fost confirmat”
h
Alec Baldwin şi fratele său Stephen, victime ale unui accident de maşină
h
Taylor Swift anunță o serie documentară pentru ''a închide cartea'' despre turneul ''Eras Tour''
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ