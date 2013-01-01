Negrescu: Candidez pentru una din funcțiile de prim-vicepreședinte PSD, alăturându-mă echipei conduse de Grindeanu

''România are nevoie, astăzi, de mai mult curaj din partea clasei politice, de profesionalism, dar și de disponibilitate pentru un dialog real cu cetățenii. Nu mai există lideri providențiali. Nu există nici monopolul adevărului. Există echipe puternice și arta de a asculta ce are nevoie societatea pentru a rămâne unită și puternică. Doar împreună putem construi viitorul. După o reflecție amplă și multe discuții cu colegii mei, am decis să fac încă un pas în față și să îmi asum și mai multe responsabilități, alăturându-mă echipei conduse de Sorin Grindeanu, candidând pentru una dintre cele cinci funcții de prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat. Ne cunoaștem de multă vreme și apreciez atât rezultatele sale la Transporturi, cât și faptul că acceptă opinii diferite'', a scris Negrescu, pe Facebook.

Potrivit acestuia, Congresul PSD din noiembrie ''nu este despre persoane'', ci despre o viziune comună și un proiect social-democrat pentru România.

''Un Congres al reunificării, în care îi aducem pe toți colegii într-o echipă unită, echipa PSD. Atunci când am fost uniți, am avut un impact mai mare și am reușit să rezistăm atacurilor destinate să divizeze acest partid. Adversarii noștri politici sunt în afara partidului. Un Congres al reconstrucției, prin care pornim un mare șantier pentru modernizarea partidului. Structurile interne trebuie relansate, iar partidul trebuie să producă soluții și politici publice noi. Un Congres al identității, în care afirmăm cu tărie cine suntem și pentru ce luptăm. Membrii și simpatizanții noștri trebuie să aibă încredere că luptăm împreună pentru același crez'', a transmis europarlamentarul.

Victor Negrescu a adăugat că implicarea lui Claudiu Manda în funcția de secretar general îi dă încrederea că social-democrații vor reuși să se organizeze mai bine, într-un nou context politic plin de provocări.

''În ciuda tuturor dificultăților și a unei coaliții cu trei partide de dreapta, am dovedit că putem aduce un plus de echilibru în actul de guvernare. Da, sunt costuri politice. Dar imaginați-vă ce ar fi fost dacă PSD era în opoziție. Nu exista nicio frână la politicile austerității. Astăzi, reușim, prin argumente, să întoarcem volanul acestei guvernări în direcția corectă. Provocările vor continua. Dar, dacă rămânem uniți, profesioniști și ancorați în valorile noastre, vom câștiga nu doar în alegeri, ci încrederea oamenilor. Congresul nu e un scop în sine. Este un nou capitol pentru echipa PSD. Pentru o Românie echilibrată, puternică și solidară'', a subliniat el.