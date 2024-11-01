Oana Ţoiu: Nu există ameninţări directe din partea Iranului. Românii se pot simţi în siguranţă în continuare

| 18 mar, 18:47

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat că nu există ameninţări directe din partea Iranului iar românii se pot simţi în siguranţă în continuare.

 

”Nu există ameninţări directe din partea Iranului. Românii se pot simţi în siguranţă, în continuare”, a spus ministrul de Externe, la Parlament.
Oana Ţoiu a precizat că conversaţia care a avut loc între presă şi purtătorul de cuvânt al Ministerului de Afaceri iranian nu a avut un răspuns care privea retaliere din perspectivă militară ci s-a referit explicit la consecinţe care ţin de ordin politic şi juridic, ceea ce înseamnă o conversaţie mai departe în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Iranul a avertizat luni România că va răspunde pe plan politic şi juridic dacă ţara ar permite Statelor Unite să utilizeze baze de pe teritoriul său pentru operaţiuni împotriva Iranului, relatează Iran International. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că Teheranul îndeamnă statele să nu se implice în război.
”Dacă România îşi pune bazele la dispoziţia Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a spus Baghaei într-o conferinţă de presă săptămânală.
El a adăugat că o astfel de acţiune ar fi inacceptabilă din perspectiva dreptului internaţional şi ar atrage responsabilitate internaţională pentru România.
În replică, MAE a precizat că România nu este parte a conflictului, prioritatea sa fiind efortul diplomatic pentru de-escaladare, pentru care a pledat încă din prima zi a conflictului.
De asemenea MAE a mai spus că acordul bilateral de acces din 2006 oferă SUA cadrul legal garantat de a utiliza baze militare din România cu titlu continuu, iar România găzduieşte de mai bine de 10 ani capabilităţi de apărare antirachetă. ”Solicităm Iranului să înceteze aceste atacuri, care pun în pericol vieţi omeneşti şi conduc la degradarea securităţii şi a economiei globale”, afirmă MAE.

 

