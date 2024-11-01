Pîslaru: Există oameni în PSD care înțeleg miza; pariul că Grindeanu va fi următorul nominalizat este o cacealma

'Eu cred că PSD este în acest moment într-o situație mai delicată decât conducerea partidului încearcă să o explice. Și anume, dacă PSD votează împotriva Guvernului Mureșan, înseamnă că ei vor continua această stare de instabilitate, făcând un pariu cumva împotriva interesului României, mergând pe ideea că vine domnul președinte Grindeanu și va fi următorul nominalizat și vin ei la putere. Asta, în limbaj de poker, se numește cacealma. În sensul că ei sunt gata să mizeze pe un pariu de tipul ăsta împotriva interesului României, împotriva ideii de a avea un guvern stabil', a afirmat Pîslaru, după audierea în comisiile parlamentare de specialitate.

El a susținut că există parlamentari social-democrați care înțeleg miza învestirii unui nou guvern.

'Cred că există oameni în PSD care înțeleg miza și înțeleg că interesul partidului nu poate să fie peste interesul național. Iar în lumina descoperirilor legate de manevrele de culise din spatele picării Guvernului din mai și lucrurile care au apărut, singura șansă pentru oamenii care cu adevărat înțeleg miza și dezvoltarea acestei națiuni ca interes prioritar este aceea de a da cele 30 de voturi, câte mai sunt necesare, pentru ca să treacă Guvernul', a mai spus Pîslaru.

Acesta a apreciat, totodată, că PSD ar putea obține avantaje electorale rămânând în opoziție.

'Între noi fie vorba, Partidul Social Democrat nu a mai fost demult în opoziție reală și este șansa cea mai bună pentru PSD să facă puncte electorale fiind în opoziție. Am văzut ultimul interviu al domnului Grindeanu, când a spus în două-trei minute, de vreo cinci ori, că este pregătit să-și asume guvernarea. Când spui de cinci ori același lucru, mie îmi dă această impresie că, de fapt, nu e pregătit și că nu-și doresc acest lucru. Dar, în fine, asta este o interpretare personală. Ceea ce aș vrea să spun acum este că acești membri responsabili din Partidul Social Democrat - și sunt în Partidul Social Democrat oameni cu scaun la cap - înțeleg faptul că este o mișcare hazardată să votezi împotriva stabilității României', a adăugat Dragoș Pîslaru.

Consiliul Politic Național al PSD a decis luni, în unanimitate, ca parlamentarii social-democrați să nu voteze Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru învestire.

Ministrul propus pentru portofoliul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș-Nicolae Pîslaru, a primit marți aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ale Senatului și Camerei Deputaților.

Nominalizarea lui Dragoș Pîslaru a fost avizată cu 18 de voturi pentru, 13 împotrivă și o abținere.