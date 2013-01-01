Homepage » Actual

Premierul Bolojan a discutat cu parlamentari australieni despre noi domenii de cooperare - energie, apărare, infrastructură

14 oct, 18:21

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, marți, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegație parlamentară australiană condusă de Milton Dick, președintele Camerei Reprezentanților din Parlamentul Australiei, în cadrul discuțiilor fiind avansată posibilitatea deschiderii unui birou dedicat facilitării contactelor economice între cele două state.

 

Potrivit unui comunicat al Guvernului, întâlnirea a avut loc cu prilejul aniversării a 55 de ani de relații diplomatice între România și Australia și a vizat dezvoltarea colaborării politice și economice.
Prim-ministrul Bolojan a mulțumit Australiei pentru sprijinul acordat în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și a discutat despre oportunitățile de creștere a schimburilor economice bilaterale.
''În acest context, a menționat posibilitatea deschiderii unui birou dedicat facilitării contactelor economice între cele două state. Discuțiile au vizat, de asemenea, identificarea de noi domenii de cooperare, precum energie, apărare, infrastructură și logistică. În acest context, s-a discutat organizarea, în 2025, a unei misiuni economice australiene în România, pentru a facilita contacte directe între companii'', se arată în comunicat.
Totodată, premierul a subliniat că Portul Constanța este un punct important de legătură între Europa Centrală și de Est și că România lucrează la dezvoltarea infrastructurii rutiere prin proiecte de autostrăzi care leagă țara de Ucraina și Ungaria.
Pe plan intern, Ilie Bolojan a subliniat că România traversează o perioadă fiscal-bugetară dificilă, însă menținerea stabilității politice rămâne esențială pentru a asigura continuitatea proiectelor de dezvoltare, a sprijini mediul de afaceri și a valorifica oportunitățile de creștere în următoarea perioadă.
Delegația australiană a apreciat eforturile României în apărarea democrației într-un context geopolitic complex și a arătat interes pentru securitatea regiunii Mării Negre.
''În discuțiile despre reconstrucția Ucrainei, a fost evidențiat potențialul strategic al Portului Constanța și oportunitățile de investiții pe care acesta le oferă'', conform comunicatului.
La întrevedere au participat, din partea australiană, Milton Dick, Sharon Claydon, Deborah O'Neill, Carol Brown, Andrew McLachlan, Claressa Surtees, Shannon Threlfall-Clarke, Jane Thomson, Alison Duncan, Widad Zouiten și Vlasios Ioannis Sakellariou.
Din partea română au fost prezenți Mihai Jurca, șef al Cancelariei prim-ministrului, Radu Gabriel Safta, ambasadorul României la Canberra, Dragoș Hotea, secretar de stat, precum și alți reprezentanți ai Cancelariei prim-ministrului.

 

