Primarul Băluță crede că alegerile ar trebui amânate și spune că ar trebui să se termine cu 'bullyingul' politic la adresa PS

'Am intrat în politică pentru că e nevoie de oameni care își doresc să construiască. (...) Ca membru PSD voi respecta decizia partidului și, dacă va fi cazul, decizia coaliției pe tema organizării alegerilor. (...) Viziunea mea este următoarea și o propun și partenerilor, unii dintre ei foarte nerăbdători să se pună pe funcții: să finalizăm mai întâi un program cu obiective clare. (...) Bucureștenii merită mai puțină politică de platou și mai multă guvernare de teren. Bucureștenii nu au nevoie de încă o ceartă pe nume sau între partide, ci de apă caldă, drumuri sigure, transport care vine la timp. De aceea, data alegerilor și candidatul sau candidații le fixăm după ce rezolvăm concret aceste lucruri. Și da, mă pronunț inclusiv pentru un candidat comun. Nu pot decide eu, doar împreună cu colegii mei de la PSD, dar eu sunt pentru o variantă în care să aducem pentru prima dată în fața bucureștenilor un plan și nu un candidat. Dacă celelalte partide nu vor accepta viziunea PSD, înseamnă că se pot descurca și fără noi. (...) Atunci când doi se coalizează împotriva unui al treilea, să nu te surprindă apoi că PSD va face un pas înapoi și va merge mai departe cu propria viziune pentru cea mai importantă administrație locală a țării', a afirmat Daniel Băluță, la o declarație de presă pe șantierul de la Planșeul Unirii.

Potrivit edilului, 'e rândul' ca partenerii de coaliție să susțină un candidat comun, sugerând că acesta ar putea fi de la PSD.

'În anii trecuți am văzut de fiecare dată un anumit tip de percepție legată de Partidul Social Democrat. Era 'partidul stat', 'partidul care dorea să acapareze toate pozițiile'. Astăzi, când ar trebui să judecăm într-o coaliție că toate prerogativele puterii trebuie împărțite, așa este într-o democrație, lucrurile acestea nu mai sunt valabile. Brusc. Suntem în coaliție doar când ne convine, stabilim lucruri doar atunci când ele ne favorizează. Îmi doresc și eu să văd, așa cum am susținut, am făcut o alianță cu colegii de la PNL împreună alegerile europarlamentare, am susținut un candidat comun la legile prezidențiale. Cred că este și rândul dânșilor să susțină un candidat comun. (...) Tot PSD-ul să susțină pe cineva? Cred că e timpul să ne oprim din această retorică', a spus el.

În context, Băluță a afirmat că nu este o perioadă oportună pentru organizarea alegerilor și că 'ar trebui să se termine cu bullyingul politic la care este supus PSD'.

'Dacă vrem să fim într-o coaliție, trebuie să respectăm această coaliție. Nu este doar rândul PSD de fiecare dată să susțină pe cineva. Mai mult decât atât, timpul, rezultatele sunt cele care definesc. (...) Este o situație de forță majoră, o situați economică deosebită care generează tensiuni sociale și consider că nu este un moment potrivit pentru a organiza alegeri. (...) Nu este normal ca ceilalți parteneri politici să judece așa cum tind să o facă. Trebuie fiecare să fie fair-play și să înceteze acest 'bullying' politic pe care îl realizează de mai mult timp în legătură cu PSD și membrii lui. Este un moment în care PSD este extrem de ferm și, dacă colegii noștri din coaliție se descurcă singuri, nu este niciun fel de problemă, nu au nevoie de noi, avem capacitatea de a fi convingători pentru oamenii pe care îi reprezentăm și vom acționa ca atare', a susținut edilul social-democrat.

Daniel Băluță a mai susținut că n-a luat niciun fel de decizie în privința unei eventuale candidaturi.

'N-am luat nicio decizie în privința unei candidaturi, însă este normal să mă sesizez atunci când partenerii noștri de coaliție fac eforturi disperate. (...) Aceeași oameni ne-au sancționat, tocmai pentru că anul trecut, în primăvară, am candidat împreună, după care am început să ne certăm. Exact. Am așa o senzație de 'deja vu'. Am început să ne certăm. Cum poate cineva să aibă încredere în tine când îi ceri să te susțină doar atunci când vrei tu? (...) Dacă în primăvară lucrurile vor arăta diferit - și sunt convins că vor arăta diferit - este un moment oportun să respectăm întocmai prevederile legale și să organizăm alegeri. Din punctul meu de vedere, astăzi, România se găsește într-o situație de forță majoră. Bucureștiul, capitala României, este locul în care oamenii din toată țara folosesc un drept legitim câștigat cu foarte mult sânge în anul 1989, dreptul de a protesta. Asta înseamnă tensiune socială. De aceea, cei care se găsesc în coaliție trebuie să trateze cu extrem de multă responsabilitate această situație', a transmis Primarul Sectorului 4.