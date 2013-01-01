PSD: USR nu face nimic; singura preocupare este de a acuza PSD că nu participă la ședințele coaliției

'În vreme ce reprezentanții PSD lucrează la elaborarea proiectelor legislative privind reformele majore anunțate de Guvernul Bolojan, USR nu face nimic! Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la ședințele coaliției', a transmis Partidul Social Democrat, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Social-democrații au enumerat în context o serie de pachete de reformă la care au lucrat sau au adus amendamente, dar evidențiază că la 'pachetul de stimulare economică, proiect ce ar fi trebuit deja să fie elaborat de Ministerul Economiei, condus de USR, nu s-a lucrat'.

'Pachetul privitor la tăierea privilegiilor, elaborat de Secretariatul General al Guvernului, condus de PSD; reforma pensiilor speciale, proiect elaborat de Ministerul Muncii, condus de PSD; reforma în sănătate, proiect elaborat de Ministerul Sănătății, condus de PSD; combaterea evaziunii fiscale, proiect elaborat de Ministerul Justiției, condus de PSD; reforma administrației locale și centrale, proiect elaborat de Ministerul Dezvoltării, condus de UDMR, cu amendamente depuse de PSD, UNCJR - Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și AMR - Asociația Municipiilor din România; pachetul fiscal - proiect elaborat de Ministerul Finanțelor, condus de PNL, cu amendamente depuse de PSD', a explicat PSD.