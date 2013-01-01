Homepage » Actual

PSD: USR nu face nimic; singura preocupare este de a acuza PSD că nu participă la ședințele coaliției

| 20 aug, 20:15

Social-democrații susțin că 'USR nu face nimic', iar reprezentanții acestei formațiuni sunt preocupați doar de a acuza PSD că nu participă la ședințele coaliției de guvernare.

 

'În vreme ce reprezentanții PSD lucrează la elaborarea proiectelor legislative privind reformele majore anunțate de Guvernul Bolojan, USR nu face nimic! Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la ședințele coaliției', a transmis Partidul Social Democrat, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Social-democrații au enumerat în context o serie de pachete de reformă la care au lucrat sau au adus amendamente, dar evidențiază că la 'pachetul de stimulare economică, proiect ce ar fi trebuit deja să fie elaborat de Ministerul Economiei, condus de USR, nu s-a lucrat'.
'Pachetul privitor la tăierea privilegiilor, elaborat de Secretariatul General al Guvernului, condus de PSD; reforma pensiilor speciale, proiect elaborat de Ministerul Muncii, condus de PSD; reforma în sănătate, proiect elaborat de Ministerul Sănătății, condus de PSD; combaterea evaziunii fiscale, proiect elaborat de Ministerul Justiției, condus de PSD; reforma administrației locale și centrale, proiect elaborat de Ministerul Dezvoltării, condus de UDMR, cu amendamente depuse de PSD, UNCJR - Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și AMR - Asociația Municipiilor din România; pachetul fiscal - proiect elaborat de Ministerul Finanțelor, condus de PNL, cu amendamente depuse de PSD', a explicat PSD.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

nazare

Alexandru Nazare: Trebuie să ne schimbăm fundamental atitudinea în atragerea de investiţii străine

20 aug, 20:27
Citeşte mai departe
Tanczos Barna

Tanczos Barna, despre creşterea impozitelor locale, de anul viitor: Momentan vorbim de un procent între 60% şi 70%

20 aug, 20:25
Citeşte mai departe
lulea

Marius Lulea, prim-vicepreşedinte AUR: Afacerea microbuzelor electrice – jaf pe bani europeni, girat de PNL şi de Bolojan

20 aug, 20:23
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

„Regina ketaminei” va pleda vinovată în cazul morții actorului Matthew Perry. Riscă 65 de ani de închisoare

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Ionuț Moșteanu
Ministrul Ionuț Moșteanu: Armata a suferit o subfinanțare, acum trebuie reînzestrată
sorin grindeanu
Grindeanu: Nu vom accepta niciodată să fim scoşi ţapi ispăşitori de nişte amatori care nu au construit nimic
Florin Barbu
Florin Barbu: Brăila a beneficiat de o alocare de 1,1 miliarde de euro pentru dezvoltarea sistemului de irigații
Remus Pricopie
Rectorul SNSPA sesizează Parchetul în legătură cu 'presupusele fapte penale' în cazul sociologului Marius Pieleanu
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu: Titus Corlățean e un camarad vechi; e foarte bine că există concurență în PSD
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Un înalt oficial rus amenință Europa: Vom desfășura arme nucleare
h
Victoria Stoiciu (PSD), mesaj acid către ministrul Educației, 'extra-condimentat' de Ciprian Ciucu (PNL): 'Existau deja mulți studenți obligați să lucreze
h
Zeci de mii de bugetari, în pericol! Cine sunt cei vizați de tăierile masive anunțate de Guvern și cine scapă pentru moment
economica.net
feminis.ro
h
„Regina ketaminei” va pleda vinovată în cazul morții actorului Matthew Perry. Riscă 65 de ani de închisoare
h
Ea e tânăra care va reprezenta Palestina la Miss Universe, o premieră în istoria concursului
h
Prinţul şi prinţesa de Wales se vor muta într-o casă nouă în Windsor
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ