Rogobete: România va avea o strategie dedicată exclusiv calității îngrijirii medicale și siguranței pacienților

'Strategia a fost elaborată lucrând împreună, la aceeași masă, cu ANMCS, Banca Mondială, Organizația Mondială a Sănătății, asociațiile profesionale, profesioniști din sănătate, sindicatele și reprezentanții pacienților. Trecem de la abordări fragmentate la un sistem coerent, în care calitatea este urmărită, măsurată și corectată constant, în fiecare spital și în fiecare serviciu medical', a scris Rogobete, pe Facebook.

Potrivit ministrului, Strategia Națională pentru Calitatea Îngrijirii Medicale și Siguranța Pacienților 2026 - 2032 pune accentul pe modul în care este asigurată îngrijirea, cât de sigură este și ce rezultate produce.

Strategia este construită pe trei direcții creșterea calității îngrijirii și a siguranței pacienților la toate nivelurile, prin consolidarea responsabilității, a infrastructurii digitale și a deciziilor bazate pe date; reducerea mortalității, a internărilor evitabile și a inegalităților, prin standardizarea practicii clinice, întărirea medicinei primare și controlul infecțiilor și al rezistenței antimicrobiene; consolidarea încrederii în sistemul de sănătate, prin implicarea reală a pacienților, transparență și măsurarea experienței acestora.

'Pentru prima dată, aceste direcții sunt susținute de indicatori clari, instituții responsabile și termene de implementare, astfel încât progresul să poată fi urmărit concret. (...) Strategia aduce împreună toate nivelurile sistemului, de la politici publice și finanțare până la modul concret în care se lucrează în spitale. Este un document care reflectă realitatea din sistem și experiența directă a celor care îl susțin zi de zi. Mi-am dorit o strategie simplă, aplicabilă și asumată. Un document care poate fi folosit în fiecare zi în sistemul de sănătate', a subliniat ministrul Rogobete.