Rogobete: România va avea o strategie dedicată exclusiv calității îngrijirii medicale și siguranței pacienților

| 25 mar, 19:57

România va avea, pentru prima dată, o strategie dedicată exclusiv calității îngrijirii medicale și siguranței pacienților, un cadru unitar pentru întregul sistemul de sănătate, a anunțat, miercuri, ministrul Alexandru Rogobete.

 

'Strategia a fost elaborată lucrând împreună, la aceeași masă, cu ANMCS, Banca Mondială, Organizația Mondială a Sănătății, asociațiile profesionale, profesioniști din sănătate, sindicatele și reprezentanții pacienților. Trecem de la abordări fragmentate la un sistem coerent, în care calitatea este urmărită, măsurată și corectată constant, în fiecare spital și în fiecare serviciu medical', a scris Rogobete, pe Facebook.
Potrivit ministrului, Strategia Națională pentru Calitatea Îngrijirii Medicale și Siguranța Pacienților 2026 - 2032 pune accentul pe modul în care este asigurată îngrijirea, cât de sigură este și ce rezultate produce.
Strategia este construită pe trei direcții creșterea calității îngrijirii și a siguranței pacienților la toate nivelurile, prin consolidarea responsabilității, a infrastructurii digitale și a deciziilor bazate pe date; reducerea mortalității, a internărilor evitabile și a inegalităților, prin standardizarea practicii clinice, întărirea medicinei primare și controlul infecțiilor și al rezistenței antimicrobiene; consolidarea încrederii în sistemul de sănătate, prin implicarea reală a pacienților, transparență și măsurarea experienței acestora.
'Pentru prima dată, aceste direcții sunt susținute de indicatori clari, instituții responsabile și termene de implementare, astfel încât progresul să poată fi urmărit concret. (...) Strategia aduce împreună toate nivelurile sistemului, de la politici publice și finanțare până la modul concret în care se lucrează în spitale. Este un document care reflectă realitatea din sistem și experiența directă a celor care îl susțin zi de zi. Mi-am dorit o strategie simplă, aplicabilă și asumată. Un document care poate fi folosit în fiecare zi în sistemul de sănătate', a subliniat ministrul Rogobete.

 

Feminis

Ştirile orei

Predoiu

Predoiu: Respectul meu tuturor femeilor și bărbaților ce poartă această uniformă cu demnitate și curaj

25 mar, 19:51
Citeşte mai departe
Cseke

Cseke: MDLPA nu poate ajusta prețurile la anumite proiecte PNRR pentru locuințe nZEB destinate tinerilor

25 mar, 20:07
Citeşte mai departe
Grindeanu

Grindeanu cere ca măsurile pentru diminuarea creșterii prețurilor la carburanți trebuie puse la punct cu datele de la Finanțe

25 mar, 20:05
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Bill Cosby va trebui să plătească 19 milioane de dolari pentru un viol comis în 1972

Citeşte mai departe
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
rogobete
Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
rogo
Rogobete: Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse
mircea
Mircea Geoană spune că NATO nu ar mai exista fără SUA: Va fi un dezastru, şi pentru americani va fi un dezastru
Nazare
Nazare, după publicarea bugetului: Proiectează realist veniturile şi cheltuielile statului în acest an
dan
Nicușor Dan: Nu cred că se poate vorbi de influențe la nivelul CCR; judecătorii trăiesc în mijlocul societății
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Legea care interzice agresorilor sexuali condamnaţi să lucreze în anumite locuri a fost promulgată de Nicușor Dan
h
FOTO Mirabela Grădinaru, alături de Brigitte Macron şi Olena Zelenska, la evenimentul organizat de Melania Trump la Casa Albă
h
Tensiunile escaladează: americanii trimit soldați în Orientul Mijlociu, după refuzul Iranului de a negocia
economica.net
feminis.ro
h
Bill Cosby va trebui să plătească 19 milioane de dolari pentru un viol comis în 1972
h
Shakira va susține concerte în septembrie în Spania, țară unde nu a mai cântat de opt ani
h
Actrița britanică Helen Mirren, distinsă cu Ordinul Steaua Italiei
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ