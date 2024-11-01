Simion: Nu vom vota Guvernul Siegfried în ciuda tuturor presiunilor; nu ne doborâți

''Nu vom vota Guvernul Siegfried în ciuda tuturor presiunilor, nu ne doborâți! Am părăsit sala de plen (n.r. - de la Camera Deputaților) și vom continua să fim alături de Călin Georgescu în toate atacurile pe care le suferă! Înainte, popor român'', a scris el pe Facebook.

Luni dimineață, după ce Călin Georgescu a fost ridicat de procurori din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru a lua parte la percheziții, fiind vizat într-un dosar de înșelăciune, George Simion a transmis că ''România este o dictatură''.

''Oricare dintre noi poate fi următorul. Stop abuzurilor'', a fost mesajul lui Simion.

Deputații AUR au protestat luni, în plenul Camerei, față de modul în care a fost tratat fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, de autoritățile statului. Aleșii AUR s-au strâns în fața tribunei Camerei Deputaților cu pancarte în mâini pe care era scris 'Opriți poliția politică!''.