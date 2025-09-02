Homepage » Actual

Sorin Grindeanu anunţă că în următoarele zile PSD va prezenta programul de relansare economică

09 sep, 18:44

 

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că în următoarele zile PSD va prezenta programul de relansare economică la care lucrează, pe care îl va trimite ulterior coaliţiei.

 

 

 

Sorin Grindeanu a declarat la Parlament că a discutat cu mai mulţi miniştri, cu secretarul general al Guvernului, de asemenea şi cu vicepremierul, cu ministrul sănătăţii, cel al muncii, şi al energiei şi cel al transportului despre pachetul de măsuri fiscale privind relansarea economică.
El a anunţat că în următoarele zile PSD va prezenta programul partidului de relansare economică.
”Eu cred că undeva pe joi, vom face această prezentare, după care o voi transmite către coaliţie, bineînţeles, atunci când va fi finalizat”, a spus preşedintele interimar al PSD.

 

