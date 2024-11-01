Homepage » Actual

Sorin Grindeanu: Eu sper ca legea privind pensiile magistraților să treacă de Curtea Constituțională

| 02 dec, 18:28

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că speră ca proiectul privind pensiile magistraților să treacă de Curtea Constituțională, în cazul în care va fi contestat, fiindcă România are nevoie de o reglementare în domeniul pensiilor speciale.

 

Grindeanu a fost întrebat la Palatul Parlamentului dacă va cere demisia premierului Ilie Bolojan în cazul în care proiectul privind pensiile magistraților va fi respins din nou de Curtea Constituțională.
'Eu sper ca această lege să treacă de Curtea Constituțională, fiindcă România are nevoie de o reglementare în domeniul acesta al pensiilor speciale. Acum, tot acest drum a fost asumat, așa cum bine știți, de către prim-ministru. Asumat și timingul, fiindcă s-au pierdut câteva săptămâni bune, s-a pierdut vremea, și-a asumat și conținutul pe care și noi, după aceea, ca parte a coaliției, am considerat necesar să mergem mai departe, astfel încât să prindem așa, pe ultima sută de metri, acest calendar', a spus Grindeanu.
El a adăugat că 'e păcat că s-a pierdut timpul' iar proiectul nu a fost finalizat mai repede și că speră ca la Comisia Europeană să se țină cont de pașii pe care Executivul i-a făcut.
Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan și-a angajat marți răspunderea în ședința comună de plen a Camerei Deputaților și Senatului pentru proiectul privind pensiile magistraților.

 

