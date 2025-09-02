Sorin Grindeanu: Parlamentul României condamnă cu fermitate toate formele de violență domestică

'Astăzi, Parlamentul României condamnă cu fermitate toate formele de violență domestică și reafirmă faptul că acestea reprezintă încălcări grave ale drepturilor fundamentale ale omului. (...) Este esențial ca legislația în domeniu să conțină norme clare, dar ea trebuia însoțită de un sistem funcțional, un sistem în care instituțiile competente trebuie să arate coerență și răspunsuri în fața oricărui act de violență, un sistem care funcționează fără sincope, cu modalități rapide de intervenție, care să asigure de protecție și acces imediat la finanțări suficiente pentru prevenție, servicii de suport acordat victimelor, dar și de reintegrarea acestora. Pentru asta, nu vă ascund, este necesară și întărirea încrederii în Justiție. Protejarea victimelor și tragerea la răspundere a agresorilor nu mai pot fi subminate de birocrație sau întârziere procesuală', a subliniat Grindeanu, în plenul reunit al Parlamentului.

Potrivit liderului PSD, această formă a violenței este ascunsă 'în tăcere, în frică și în rușine', de aceea este și neglijată de multe ori chiar de către cei din jur, foarte apropiați.

'Pentru a schimba această realitate, pentru a da curaj victimelor, trebuie să acționăm unitar întreaga societate, să le arătăm că rușinea și teama nu trebuie să le aparțină lor, ci agresorilor. De aceea, a venit timpul să schimbăm radical sistemul nostru educațional. Este esențial ca de la cele mai fragede vârste, pe lângă Limba română, Matematică, Istorie, Limbi străine și Geografie, copiii noștri trebuie să învețe ce înseamnă un cod al empatiei, respectul, demnitatea, egalitatea, dialogul și gestionarea conflictelor. Doamnelor și domnilor, alături de educație, conștientizarea este de asemenea importantă. Pentru a sparge tăcerea apăsătoare a stigmatului asociat violenței domestice, trebuie să ne implicăm cu toții ca societate. Parteneriatele cu organizațiile non-guvernamentale, cu specialiști și cu mass-media au un rol extrem de important în crearea unui mediu în care violența să fie condamnată ferm și prevenirea să fie prioritară', a transmis Sorin Grindeanu.

El a menționat că un alt capitol extrem important este sprijinul pentru victime.

'Acest sprijin nu înseamnă doar intervenție punctuală în momentul crizei, ci, mai ales, asigurarea vindecării și reintegrării acestora. Adăposturi sigure, conciliere psihologică, asistență juridică, oportunități de ocupare a forței de muncă, sprijin pentru copiii afectați pentru a-și continua educația - toate acestea sunt componentele unui sistem de protecție care trebuie să funcționeze ireproșabil', a completat președintele Camerei Deputaților.