Tăriceanu: România era pregătită să devină membru al UE, abordarea președintelui Dan - periculoasă și iresponsabilă

| 30 sep, 18:06

România era pregătită să devină membru al Uniunii Europene, a afirmat, marți, fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu, care a adăugat că, altfel, UE nu și-ar fi asumat integrarea țării noastre.

 

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că România era nepregătită, acum 20 ani, pentru a intra în Uniunea Europeană, dar decizia a fost una corectă, fapt care se vede în progresele făcute de țara noastră.
Potrivit lui Tăriceanu, această declarație a șefului statului este 'nu doar deplasată, ci și profund jignitoare pentru România'.
'Am trăit să aud, la mai bine de 18 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, un președinte care afirmă, nici mai mult, nici mai puțin, că țara noastră nu era pregătită să devină membru al Uniunii. O astfel de declarație este nu doar deplasată, ci și profund jignitoare pentru România și pentru toți cei care, cu eforturi uriașe, au făcut posibilă integrarea noastră europeană. Îi amintesc domnului Nicușor Dan că, în perioada 2004 - 2007, România a parcurs un drum extrem de dificil, în care fiecare criteriu de aderare a fost implementat prin muncă serioasă și prin sacrificiile multor specialiști și instituții. Eu am avut onoarea de a fi prim-ministru în acel moment istoric și pot să spun, fără teama de a greși, că România era pregătită. Altfel, Uniunea Europeană nu și-ar fi asumat integrarea noastră', a transmis Călin Popescu-Tăriceanu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
El a calificat abordarea șefului statului drept 'periculoasă' și 'iresponsabilă'. 'Nu știu ce făcea domnul Nicușor Dan atunci, probabil era preocupat de calcule matematice sau de activismul dintr-un ONG, dar cu siguranță nu cunoaște realitatea acelei perioade și nici nu a contribuit în vreun fel la efortul uriaș care a dus România în Uniunea Europeană. Este regretabil să constat că, în loc să apere demnitatea țării pe care o conduce, președintele Nicușor Dan alege să transmită în exterior o imagine denaturată, ca și cum România ar fi fost acceptată în Uniune pe nedrept. Este o abordare periculoasă și iresponsabilă', a declarat fostul prim-ministru.
România a intrat în Uniunea Europeană pentru că era pregătită și pentru că îndeplinea criteriile stabilite, a completat Tăriceanu.
'Aderarea din 2007 a fost o victorie a națiunii române, un moment care ne-a deschis calea modernizării și dezvoltării. Orice încercare de a rescrie această realitate reprezintă un act de dispreț față de trecut și față de oamenii care au făcut posibilă integrarea europeană. Îi cer domnului președinte Nicușor Dan să înceteze să pună la îndoială unul dintre cele mai importante momente din istoria recentă a României. Declarațiile sale nu fac decât să adâncească neîncrederea și să afecteze imaginea țării noastre exact acolo unde ar trebui apărată cu cea mai mare grijă, în Europa', a mai afirmat fostul premier.
Prezent la Timișoara Cities Summit, președintele Nicușor Dan a susținut că România era nepregătită, în urmă cu 20 de ani, să intre în Uniunea Europeană. 'Dacă vrem să fim foarte direcți, acum 20 de ani, când România a încheiat procesul de aderare, cred că România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană și cred că nici Bulgaria. Dar decizia de a intra a fost o decizie corectă pe care Uniunea Europeană a luat-o și vedem azi progresele pe care, după 18 ani de la aderare efectivă, România le-a făcut', a spus șeful statului.

 

