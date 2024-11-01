Ţoiu: Ambasadorul american la Bucureşti a clarificat respectul pe care SUA îl au faţă de alegerile democratice ale României

''Ambasadorul SUA la București a clarificat respectul pe care SUA îl au față de alegerile democratice ale României, așa cum și România respectă alegerile democratice ale SUA. Deci nu avem niciun motiv să avem altfel de conversație decât aceasta care este prezentă și în spațiul public, de respect reciproc al deciziilor'', a spus Țoiu la Palatul Parlamentului.

Ea a fost întrebată dacă nu ar fi mai bine, pentru lămurirea opiniei publice, să ceară explicații de la ambasadorul SUA la București, având în vedere că și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a cerut acest lucru.

''În primul rând este atipic ca președintele unei camere a Parlamentului să ceară convocarea sau chemarea ambasadorului SUA pentru un subiect care nu implică ambasadorul și nici pozițiile oficiale ale statului respectiv. Acesta e un gest atipic. În ceea ce privește discuțiile pe care le am eu cu ambasadorul SUA, ele sunt frecvent legate de dosarele pe care le avem în lucru. În ceea ce privește clarificarea discuției de la cina respectivă, aici sigur că cei prezenți la cina respectivă sunt cei mai în măsură să clarifice și față de Parlament și fața de cetățeni ce au discutat acolo'', a menționat Țoiu.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut luni o abordare diplomatică oficială, subliniind importanța dialogului direct.

''Dar dacă are neclarități USR sau dacă are neclarități altcineva, nu vrea doamna Țoiu, ministrul de Externe, să-l cheme pe domnul ambasador la o discuție să clarifice? Ca să închidem tot acest tam-tam. Nu vreți dumneavoastră, în afară de aceste bombe false de presă, să discutăm instituțional? Să-l cheme doamna Țoiu pe domnul ambasador să-l întrebe: 'domnule, cum vă permiteți să faceți așa ceva?' Și să nu vă mai luați după tot felul de prostii dumneavoastră, din presă. O îndemn pe doamna Țoiu să facă acest lucru. În afară de a cataloga relația cu Statele Unite ale Americii ca un 'milkshake', ea să clarifice această situație. Și sunt convins că domnul ambasador va răspunde la fel de corect și de instituțional la întrebărilor doamnei Țoiu'', a spus Sorin Grindeanu.