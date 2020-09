Băsescu: Orban a anunţat piaţa bancară că România intră în incapacitate de plată. Un prost mai mare nu găseşti

"Situatia este dramatica, iar drama e cu atat mai accentuata de declaratiile infantile ale premierului, care nu e pregatit. El a anuntat piata bancara ca Romania intra in incapacitate de plata. Un prost mai mare unde poti gasi?

E adevarat ca si ce a facut PSD este o ticalosie, ca stiu ca nu sunt bani. Dar ai doua solutii, una sa mergi la CCR. Dar la CCR nu te va lasa sa incalci legea, pentru ca deciziile parlamentului sunt suverane. In locul lui Orban, mi-as aduce toti desteptii, daca are, si aici l-ar putea ajuta Citu. Pentru a ajuta socul, ai cateva lucruri importante: una e reducerea cheltuielilor. Incasarile au scazut, iar cheltuielile au crescut, ar trebui sa vada unde poate reduce cheltuielile. PNL sa nu mai fie farseur si sa voteze scaderea numarului parlamentarilor de la 500, la 300. PNL a votat alaturi de PSD respoingerea legii introduse de PMP. Daca Orban nu mai e in USL, sa voteze in parlament alaturi de PMP. Sa reduca aparatul bugetar. La 7 oameni care pleaca, o angajare, asa a redus Boc aparatul bugetar cu 200.000 de mii de oameni intr-un an jumatate", a declarat Traian Băsescu, marţi, la România TV.

Citeşte şi Ministrul Finanţelor: Dacă majorarea pensiilor cu 40% intră în vigoare, România va fi "băgată" la junk

Traian Băsescu a avut o reacţie puternică şi la adresa PSD care a introdus amendamentul privind creşterea pensiilor cu 40%, afirmând că legea rectificării bugetare în forma în care a fost votată marţi de Parlament poate fi înfrântă doar la Curtea Constituţională.

"PSD e un partid jegos, sunt o haita de tradatori de tara. Iar premierul a anuntat azi categoriile de rating sa ne bage la categoria junk, asta a facut cu minte lui seaca. Asta inseamna, ca suntem nerecomandati pentru investitii, cu doar o treapta trebuie sa coboram.

PMP a fost solidar azi cu PNL, cum a fost si la motiune, desi puteam sa-i trantim, dar s-ar putea sa fie ultima data cand acesti incompetenti sunt tinuti la putere de PMP. Nu va ascund ca sunt furios in primul rand pe ticalosia PSD, care stie ca e criza si profita de majoritatea cu UDMR pentru a pune sarcini imposibile in carca guvernului, iar in al doilea rand de incompetenta PNL, pe care trebuie sa-i tinem la putere pentru ca PSD este o adunatura", a completat Traian Băsescu.

Citeşte şi USR: Rectificarea bugetară cu modificările toxice ale PSD-ALDE aruncă România într-o nouă criză economică

loading...