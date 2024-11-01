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Țuțuianu (AEP): Avem de reglat problema finanțării campaniilor electorale prin mecanisme mai oculte

| 25 sep, 19:10

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a declarat vineri, la Ploiești, că în două săptămâni va prezenta proiectul legii privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, arătând că sunt mai multe probleme care trebuie clarificate, cum ar fi cea a influencerilor care primesc bani, dar nu plătesc taxe și impozite sau cea a finanțării prin mecanisme 'mai oculte', cum ar fi criptomonedele.

 

'Am elaborat, și vom prezenta în două săptămâni, proiectul legii privind finanțarea activității partidelor politice și a campanilor electorale. Va genera discuții numeroase. Încercăm să modernizăm legislația pentru a răspunde adecvat provocărilor noi: finanțarea prin platforme informatice, să reglementăm regimul juridic al donațiilor, să creăm legislație pentru candidații independenți, pentru că partidele au niște reguli, candidații independenți mai puține reguli, să vedem cum reușim, într-un timp scurt, să putem identifica vulnerabilitățile dintr-o competiție electorală. Astăzi, acuza nefondată care este adusă Autorității Electorale Permanente este că n-a știut ce se întâmplă și nici nu are cum să știe ce se întâmplă în timpul campaniei electorale, pentru că Autoritatea Electorală Permanentă face un control post factum, pe baza documentelor. Nu este organ de investigație, nu este Parchet, nu este Poliție și ca atare asemenea acuze sunt nefondate', a afirmat Țuțuianu, într-o conferință de presă.
Președintele AEP a vorbit despre nevoia de clarificare a unor chestiuni care țin de finanțarea campaniilor electorale.
'Am constatat o situație în care aceeași persoană, pentru a nu merge la notar, peste 25.000 de lei ești obligat să mergi la notar, ce face? Splitează plățile către un anumit candidat sau partid politic. Trebuie să stabilim foarte bine regimul juridic pentru că discuția a apărut referitor la președintele României. Și instanța a spus că n-am făcut - când a anulat în partea decizia AEP-ului, că n-am făcut dovadă a intenției donatorului. După părerea mea, intenția donatorului rezultă din însuși modul în care s-au derulat operațiunile. Repetat, a făcut plăți mai mici de 25.000 de lei ca să nu meargă la notarul public. Avem de clarificat problema, de exemplu, a influencerilor care primesc bani și până acum nu prea au plătit nici taxe, nici impozite și ei fac, într-un fel, publicitate politică', a afirmat Țuțuianu.
O altă problemă care necesită clarificare este legată de finanțarea prin mecanisme 'mai oculte', cum ar fi criptomonedele, a adăugat Țuțuianu.
'Avem de clarificat aspecte privind cuantumul donațiilor și să separăm clar ce înseamnă finanțarea activității curente și finanțarea activități din campaniile electorale. Să distingem clar între finanțarea privată și finanțarea publică', a menționat șeful AEP.
În ceea ce privește mecanismul de alocare a subvențiilor, președintele AEP anticipează că vor fi discuții ample.
'Avem și o problemă pe care o ridică grupurile parlamentare nou create, care vin și spun cam așa (....) decizia Curții Constituționale, mai multe decizii, sunt în sensul că un parlamentar nu are un mandat imperativ. Dacă nu are un mandat imperativ, el poate pleca din orice partid politic, din orice grup politic, pentru că el reprezintă poporul și răspunde politic pentru modul în care își gestionează cariera politică. Pornind de la alte decizii ale Curții Constituționale, grupurile nou constituite, dacă au numărul de membri prevăzut de regulament - 10 la Cameră, 7 la Senat, pot fi reprezentate în birourile permanente ale Camerelor. (...) Mai departe, pot conduce comisii de specialitate, unde primesc funcții de președinți și vicepreședinții. Și unii dintre ei au spus așa... Două abordări. Abordarea numărul unu - 'dom'le, un partid care avea 50 de parlamentari în 2024 și astăzi mai are 2, este logic, este corect să primească în continuare subvenția pentru 48 de parlamentari pe care nu-i mai are?' E o discuție foarte serioasă aceasta și sunt parlamentari care ne-au spus 'luați-le banii'. Noi nu putem să luăm banii pentru că legea nu prevede să luăm banii. Alții spun așa: 'dom'le, dacă avem dreptul să fim reprezentați în Biroul Permanent, să conducem comisii de specialitate, ar trebui și subvenția să urmeze același principiu, să se ducă după parlamentar'', a mai explicat el.
Totodată, Adrian Țuțuianu a mai evidențiat că nu există reguli privind finanțarea candidaților independenți, ci doar pentru partide și că trebuie stabilit un regim juridic identic pentru cele două categorii.

 

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