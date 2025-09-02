Homepage » Actual

Virgil Popescu: Pentru România, creşterea economică depinde de investiţii şi de reducerea birocraţiei

| 07 oct, 17:36

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că pentru România, creşterea economică depinde de investiţii şi de reducerea birocraţiei şi de aceea a votat, în Parlamentul European, pentru adoptarea Raportului care modifică regulamentele privind serviciile financiare şi sprijinirea investiţiilor.

 

”Simplificarea normelor europene pentru cetăţeni şi întreprinderi este cheia unei pieţe unice mai puternice şi mai funcţionale. Pentru România, creşterea economică depinde de investiţii şi de reducerea birocraţiei. De aceea am votat, ca europarlamentar, pentru adoptarea Raportului care modifică regulamentele privind serviciile financiare şi sprijinirea investiţiilor”, spune europarlamentarul PNL pe Facebook.
Virgil Popescu arată că astăzi, în plenul de la Strasbourg, au dezbătut propunerile Comisiei pentru consolidarea pieţei unice.
”Susţin poziţia grupului PPE, prin care cerem, de exemplu, ca transferul muncitorilor între statele membre să fie simplu şi eficient, fără birocraţie inutilă. Voi continua să sprijin măsurile prin care România îşi întăreşte economia, atrage investiţii şi creează premise reale pentru dezvoltare”, subliniază eurodeputatul PNL.

 

